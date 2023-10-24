Samanyolu Haber /Dünya / Gazze Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 5 bin 700'ü aştı /24 Ekim 2023 16:04

Gazze Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 5 bin 700'ü aştı

Gazze'de ölü sayısının 5 bin 791'e yükseldiği açıklandı. Gazze'deki hastanelerde sağlık sisteminin 'tamamen çöktüğü' belirtildi.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ile çatışmaların patlak verdiği 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 5 bin 791 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, İsrail saldırılarında artan ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791’e, yaralıların sayısının da 16 bin 297'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Gazze'deki hastanelerde sağlık sisteminin tamamen çöktüğü kaydedildi.

MÜLTECİ KAMPINDAKİ ÇARŞI BOMBALANDI
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze kentindeki Vefa Hastanesi yakınları ile Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı bombaladığı belirtildi. Açıklamada, bombalanan söz konusu iki bölgede onlarca ölü ve yaralının olduğu kaydedildi.

DSÖ: SU KITLIĞI TEHLİKELİ BOYUTLARA ULAŞTI
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir kez daha Gazze'deki su kıtlığına dikkat çekti. DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Rick Brennan Salı günü yaptığı açıklamada, su kıtlığının tehlikeli boyutlara ulaştığını vurguladı. Son zamanlarda neredeyse hiç kimsenin doğru dürüst duş almadığını ya da banyo yapmadığını belirten Rick Brennan, yerinden edilmiş yaklaşık bir milyon insanın acil  tuvalet sorunu ile karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Su kıtlığı ve buna bağlı hijyenik sorunlar nedeniyle bölgede sağlık sorunları yaşanacağına dikkat çeken Brennan, ishalli hastalıklar, deri ve solunum yolu enfeksiyonlarının görülmesinin an meselesi olduğunu kaydetti. Her gün 180 ila 200 kadının doğum yaptığını, ancak doğum yapmak için güvenli alan bulamadıklarını sözlerine ekleyen DSÖ temsilcisi, hamilelerin komplikasyon durumunda hastanelere ulaşamadıklarını belirtti.
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