2 aydır 'kayıp' olan Çin Savunma Bakanı görevden alındı

Li Şangfu'nun Çin Savunma Bakanlığı ve Meclis Üyeliği görevlerinden alındığı açıklandı. Kararı, Çin devlet televizyonu CCTV kamuoyuna duyurdu. En son ağustos ayının sonunda bir etkinlikte kameralara yansıyan Li, o günden bu yana kamuoyu önünde görülmemiş, hakkında ev hapsinde olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.







Reuters'ın aktardığına göre, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yanı sıra eski dışişleri bakanı Qin Gang'ın da Meclis Üyeliği görevinden alınmasını da onayladı. Yeni savunma bakanının kim olacağını açıklamayan Komite, Yin Hejun'u yeni bilim ve teknoloji bakanı, Lan Foan'u yeni maliye bakanı olarak atadı.





EV HAPSİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Çin'in görevden alınan savunma bakanı Li, kamuoyu önünde en son 29 Ağustos 2023 tarihinde Afrika ülkeleriyle birlikte düzenlenen bir güvenlik forumunda görülmüştü. Savunma bakanlarının haftalarca kamuoyu önünde görülmemesi olağandışı bir durum olmasa da ağustos ayından bu yana bazı Çinli askeri yetkililere yönelik devam eden görevden almalar bir 'tasfiye' şüphesini beraberinde getirmişti.







Savunma Bakanı Li'nin durumuyla ilgili eylül ayında bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 'durumdan haberdar olmadığını' savunmuştu. ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel ise sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir mesaj paylaşarak Li'nin ev hapsinde olabileceğini iddia etmişti.





GÖREVDEN ALINAN DIŞİŞLERİ BAKANI DA 'KAYBOLMUŞTU'

Ağustos ayında Çin'in füze kuvvetlerinden iki general görevden alınmış, aylar önce atanan askeri mahkeme başkanı da benzer bir şekilde görevinden uzaklaştırılmıştı. Reuters'a konuşan Vietnamlı yetkililer, Savunma Bakanı Li'nin Vietnamlı askeri yetkililerle yapması planlanan bir görüşmeye son anda 'sağlık durumunu' gerekçe göstererek katılmadığını anlatmıştı. Benzer şekilde görevden alınan eski dışişleri bakanı Qin de 'kaybolduğunda' katılması beklenen toplantılara 'sağlık sorunları' sebebiyle katılamamıştı.