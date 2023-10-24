Putin kalp krizi mi geçirdi: Moskova'dan açıklama geldi

Rus muhalif “General SVR” adlı muhalif kanal yayımladığı haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in pazar akşamı resmi konutunda kalp krizi geçirdiğini iddia etti.







Haberde, Putin’in doktorların müdahalesiyle kalbinin çalıştırılarak hayata döndürüldüğü, daha sonra yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü.





Haberde, "Moskova saatiyle 21.05 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güvenlik görevlileri, olay yerinde görevdeydi. Başkan'ın yatak odasından gürültü ve düşme sesleri geldiğini duyan iki güvenlik görevlisi, hemen Başkan'ın yatak odasına girdi ve Putin'in yatağın yanında yerde yattığını ve içinde yiyecek ve içeceklerin bulunduğu ters dönmüş bir masayı gördü. Muhtemelen Başkan düştüğünde masaya ve tabaklara çarpıp yere düşürdü, bu da gürültüye neden oldu. Hemen yan odalardan birinde bulunan doktorlar çağrıldı” ifadeleri kullanıldı.





Putin'in konutunda özel donanımlı bir odaya taşındığı, durumunun normale döndüğü ve "sürekli tıbbi gözetim altında" olduğunu iddia edildi.







"SON DÖNEMDE TÜM RESMİ TOPLANTILARA VE ETKİNLİKLERE BAŞKAN’IN DUBLÖRÜ KATILIYOR"

Haberde ayrıca onkoloji hastası olduğu, sağlık durumunun kötüleştiği ve sonbaharın sonuna kadar yaşama ihtimalinin düşük olduğu iddia edilen Putin’in kalp krizi geçirmesinin yakın çevresini ciddi şekilde alarma geçirdiği öne sürüldü.





Haberde, “Son dönemde tüm resmi toplantılar ve etkinliklere Başkan’ın dublörü katılıyor. Akşamki olayla ilgili haberin ardından Putin'e yakın birkaç kişi, birbirleriyle temasa geçti ve Başkan'ın önümüzdeki günlerde ölmesi durumunda atılacak muhtemel adımlar konusunda Pazartesi günü istişarelerde bulunma konusunda anlaştı” ifadeleri kullanıldı.





KREMLİN İDDİALARI REDDETTİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ise Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise söz konusu haberin ardından yaptığı açıklamada, Putin'in sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Peskov, Putin'in iyi ve sağlıklı olduğunu belirtirken, dublör kullandığı yönündeki iddiayı ise "saçma" olarak nitelendirdi.