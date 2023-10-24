Almanya'da hareketli saatler: 5 okula ve 1 radyoya bomba ihbarı yapıldı

Almanya'da son günlerde kamu binalarına, okullara, radyo ve televizyon istasyonlarına yapılan bomba ihbarlarına bir yenisi daha eklendi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre bugün sabah saatlerinde Bayreuth, Neumarkt in der Oberpfalz, Friedberg, Straubing ve Hollfeld kentlerindeki okullara bomba ihbarı yapıldı. Okullarda büyük panik yaşanırken, öğrenciler ve öğretmenler tahliye edildi.





POLİS ALARMA GEÇTİ

Almanya genelinde diğer şehirlerde de bomba ihbarlarına karşı emniyet güçleri alarma geçirildi. Polis bomba ihbarıyla ilgili e-maillerin benzer olduğunu açıklayarak, ihbarı yapanlar hakkında bilgi vermedi. Okullarda yapılan aramanın ardından bomba ihbarlarının asılsız olduğu ortaya çıktı.





YAYIN KURULUŞLARI HEDEFTE

Öte yandan, Thüringen eyaletine bağlı Weimar şehrindeki özel bir radyo istasyonu da bu sabah e-mail üzerinden bomba ihbarı aldı. İhbarın ardından radyodaki yayınların farklı bir stüdyodan devam ettiği bildirildi.





Dün de Erfurt, Solingen, Karlsruhe, Regensburg, Augsburg şehirlerindeki 5 okul ile Mainz şehrinde yer alan ZDF televizyon kanalına asılsız bomba ihbarı yapılmıştı.