AKP’de İstanbul için konuşulan yeni isim

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs seçim sonuçlarının ortaya çıkmasının hemen ardından İstanbul’u yeniden kazanma hedefini ortaya koydu. Kulislerde AKP’nin İstanbul adaylığı için konuşulan isimlere bir yenisi daha eklendi.







Gazete Duvar’da yer alan kulis haberine göre, İstanbul için ismi konuşulan yeni isim, eski Ticaret Bakanı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş. 4 dönem İstanbul milletvekilliğinin ardından son seçimde Samsun’dan aday gösterilen Muş’un adının da adaylar arasında sayılması gerektiğini söyleyen bir partiliye göre İstanbul için kurallı, kontrollü iş yapacak çalışkan bir isme ihtiyaç var. Eski Bakan Muş da bu işi yapacak isimler arasında gösteriliyor.