Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Şimşek artan vergilerden depremi sorumlu tuttu! /27 Ağustos 2023 12:26

Bakan Şimşek artan vergilerden depremi sorumlu tuttu!

Bakan Şimşek, deprem nedeniyle ilave gelire ihtiyaçları olduğu söyledi. Şimşek, KDV oranlarını hatalı uygulayan mükellefler başta olmak üzere vergi kayıp ve kaçağını yakından takip ettiklerini belirtti. Şimşek, denetimleri ve uygulanan cezaları anlattı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçağıyla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

6 Şubat’ta 11 ilde yıkıma neden olan deprem sonrasında gerek depremin yaralarının sarılması gerek hasar gören illerin yeniden imarı gerekse de artan finansman ihtiyacının sağlanması bakımından ilave gelirlere ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Şimşek, depremin yol açtığı tahribatın 104 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştığına dikkati çekti.

Şimşek, bu büyüklükteki afetin mali etkilerinin telafisi amacıyla bazı gelir tedbirleri alarak öncelikle ve ivedilikle ek bütçeyi hazırlayıp yüce Meclis’in onayından geçirdiklerini anlattı.

2011’de 644 kişinin hayatını kaybettiği Van depremi sonrasında da “Deprem vergileri nerede” sorusu gündeme gelmişti. Dönemin Maliye bakanı Mehmet Şimşek toplanan vergilerin kullanıldığı kalemler arasında duble yollar ve havayollarını da saymıştı.


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