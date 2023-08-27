Kaşıkçı Elması'nın gizemi: Çöpte mi bulundu?

Kaşıkçı Elması, Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenen 86 karat ağırlığında bir elmastır. Çevresi çift sıra olacak şekilde 49 tane elmas ile süslenmiş olan bu nadide parça, dünyada en çok bilinen elmaslar arasındadır.







Öyle ki, bir zamanlar Michael Jackson bir klip çekimi için kullanmak istemiş ancak izin verilmemişti. 60’ların ünlü yıldızı İsveçli aktris Anita Ekberg onu Topkapı Sarayı’nda gördüğünde şaşkınlığını gizleyememişti.







Elmasın saraya nasıl geldiği bugüne dek gizemini korusa da hakkında öne çıkan iki rivayet mevcut...





İlk rivayete göre elmas, 17. yüzyılın sonlarında bir tahta kaşık ustası tarafından çöplükte bulunmuştur. Adını da kendisini bulan kaşıkçıdan aldığı söylenir...







Kaşıkçı, çöpte bulduğu oval biçimli taşı elinde gezdirirken kurnaz bir kuyumcu onu görür ve bir kaç akçe karşılığında taşı kaşıkçıdan satın alır.





Taşın epey değerli olduğunu düşünen kuyumcu, bir an önce elden çıkarmak için onu, kendi gibi kuyumculukla uğraşan bir başka arkadaşına gösterir.







Kuyumcu ile taşı gören arkadaşı pazarlıkta anlaşamayınca kavgaya tutuşurlar ve olay bu şekilde kuyumcubaşına intikal eder.







Kuyumcubaşı, kavga eden kuyumculara birer kese altın vererek taşı onlardan alır.





Olay o kadar büyür ki saltanat makamında yankılanması uzun sürmez. Böylelikle elmas önce Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa, ardından IV. Mehmed'in huzurundan geçerek Osmanlı hazinesine girer.







Hazineye girmesinin ardından dönemin en büyük mücevher ustaları tarafından işlenir ve ortaya 86 karat ağırlığında paha biçilmez bir mücevher çıkar...







NAPOLYON'UN ANNESİ VE TEPEDENLİ ALİ PAŞA



Elmasın Osmanlı hazinesine girmesi ile ilgili bilinen bir diğer rivayet ise elmasın Napolyon'un annesinden satın alındığı yönündedir.







Rivayete göre, 1774 yılında Pigot adlı bir Fransız subayı, elması Hindistan'dan satın alarak ülkesine götürür.







Ardından elması, Napolyon'un annesi satın alır. Uzun bir süre onda kalan elmas, Napolyon'un sürgüne gönderilmesinden sonra satılığa çıkarılır.





Satılığa çıkan elması, o sırada Fransa'da bulunan Tepedelenli Ali Paşa'nın bir adamı satın alır ve Paşa'ya getirir.







Tepedelenli Ali Paşa, II. Mahmut zamanında devlete karşı ayaklandığı gerekçesiyle öldürülür, mal varlığına ise el konur. Elmas da böylelikle hazineye girer...





Kaşıkçı Elması, 86 karat (17,2 gramdır). Dünya çapında ün sahibi olan elmasın çevresinde çift sıra 49 tane küçük elmas bulunur ve altın sarısı rengindedir.

