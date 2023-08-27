ABD'ye Başkan olursa Musk'ı danışman yapmak istiyor

NBC News'in haberine göre Ramaswamy, Iowa eyaletinde katıldığı seçim etkinliğinde başkan seçilmesi durumunda kendisine "yepyeni" bir ekip kuracağını belirtti.







Ramaswamy, "Elon Musk'ı son zamanlarda daha iyi tanıma fırsatım oldu. Twitter'daki çalışanların yüzde 75'ini kovduğu için ilginç bir danışman olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





Ramaswamy'nin, haziranda Musk'ın Çin ziyareti için "endişe verici" yorumunu yapması dikkati çekmiş, Musk ise Ramaswamy'nin videolarını alıntılayarak onun "umut vadeden bir aday" olduğunu ve "düşüncelerini açıkça ifade ettiğini" belirtmişti.





Öte yandan Ramaswamy, geçen hafta Fox News'e verdiği röportajda ülkeyi Musk'ın X'i yönettiği gibi yönetmek istediğini dile getirmişti.





VİVEK RAMASWAMY KİMDİR?

Vivek Ramaswamy, Amerikalı bir girişimci ve biyoteknoloji alanında yatırımları olan bir işadamıdır. 9 Ağustos 1985 doğumlu olan Ramaswamy, Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Yale Hukuk Okulu'nda hukuk eğitimi aldı. İş dünyasına giriş yapmadan önce bir süre hukuk alanında çalıştı.





2024 yılında yapılacak ABD Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı için yarışan Ramaswamy'nin hayatı ve kariyeri hakkında bazı gerçekler:





38 yaşındaki Ramaswamy, Güney Hindistan'dan gelen göçmen bir ailenin çocuğu olarak Ohio'da doğdu. Hindu inancına göre yetiştirildi, ancak Katolik lisesine gitti. Yale Hukuk Fakültesi'ne geçmeden önce de Harvard Üniversitesi'nden biyoloji diploması aldı.







Yale'den mezun olmadan önce birkaç milyon dolar kazandığını söyleyen Ramaswamy 2014 yılında, kendi biyoteknoloji şirketi Roivant Sciences'ı (ROIV.O) kurdu. 2021'de CEO'luk görevinden istifa etti. 2023 yılında iş dergisi Forbes, Ramaswamy'nin servetini 630 milyon dolar olarak öngördü.





"BAŞKANIN YETKİLERİNİ GENİŞLETMEK İSTİYOR"

Reuters'a göre, çoğunlukla muhafazakâr görüşlere sahip olduğu söylenen Ramaswamy, pozitif ayrımcılığa karşı çıkıyor; tecavüz, ensest ve annenin hayatının tehlikede olması istisnaları dışında altı haftadan sonra kürtajın eyalet düzeyinde yasaklanmasını destekliyor. Başkanlığın yetkilerini büyük ölçüde genişletmek isteyen Ramaswamy FBI, Eğitim Bakanlığı ve vergi toplayan İç Gelir Servisi de dahil olmak üzere federal hükümetin çoğunu dağıtmak istiyor.





UKRAYNA KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkıyor ve Kiev'in savaşı sona erdirmek için Rusya'ya, Ukrayna'nın halihazırda işgal ettiği bölgelerini elinde tutmasına izin vermek de dahil olmak üzere çeşitli tavizler vermesi gerektiğini söylüyor.