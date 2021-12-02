AKP iktidarında Nureddin Nebati bir ilk oldu!

Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dün gece istifa etmesinin ardından yerine Bakan Elvan'ın yardımcısı Nureddin Nebati geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la yakınlığı ile bilinen yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati, şimdiden bir ilke imza attı. Türk Telekom yönetim kurulunda olan Nebati, ilk çift maaşlı bakan oldu.





İKİ YERDEN MAAŞ ALACAK

AK Parti döneminde çift maaşlı bürokratlar gündemdeki yerini korurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Nureddin Nebati'nin çift maaş alacağı ortaya çıktı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nebati'nin hem bakanlıktan hem de Türk Telekom'dan maaş alacağını söyledi.





Yavuzyılmaz'ın paylaşımına göre, Nebati, iki yerden toplam 65 bin 849 TL maaş alacak.





Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:





"Bugün Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati an itibariyle ilk çift maaşlı bakan oldu Bakan maaşı: 32.000 TL Türk Telekom YK ücreti+6 maaş ikramiye: 33.849 TL Aylık toplam gelir: 65.849 TL"





Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı yardımcılığı sıralarında Türk Telekom'da Yönetim Kurulu üyeliği olduğu ortaya çıkan yeni Hazine Bakanı Nebati'nin o dönemde bakan yardımcılığı maaşı, Türk Telekom YK ücreti ve 6 ikramiye ile birlikte toplam aylık gelirinin 61.766 TL olduğu ortaya çıkmıştı.