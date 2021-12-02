Samanyolu Haber /Gündem / AKP iktidarında Nureddin Nebati bir ilk oldu! /02 Aralık 2021 13:01

AKP iktidarında Nureddin Nebati bir ilk oldu!

AK Parti iktidarında bir ilke imza atıldı. Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati, ilk çift maaşlı bakan oldu.

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Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dün gece istifa etmesinin ardından yerine  Bakan Elvan'ın yardımcısı  Nureddin Nebati geldi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı  Berat Albayrak'la yakınlığı ile bilinen yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati, şimdiden bir ilke imza attı. Türk Telekom yönetim kurulunda olan Nebati, ilk çift maaşlı bakan oldu.

İKİ YERDEN MAAŞ ALACAK
AK Parti döneminde çift maaşlı bürokratlar gündemdeki yerini korurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Nureddin Nebati'nin çift maaş alacağı ortaya çıktı.  CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nebati'nin hem bakanlıktan hem de Türk Telekom'dan maaş alacağını söyledi.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımına göre, Nebati, iki yerden toplam 65 bin 849 TL maaş alacak. 

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Bugün Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati an itibariyle ilk çift maaşlı bakan oldu Bakan maaşı: 32.000 TL Türk Telekom YK ücreti+6 maaş ikramiye: 33.849 TL Aylık toplam gelir: 65.849 TL"

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı yardımcılığı sıralarında Türk Telekom'da Yönetim Kurulu üyeliği olduğu ortaya çıkan yeni Hazine Bakanı Nebati'nin o dönemde bakan yardımcılığı maaşı, Türk Telekom YK ücreti ve 6 ikramiye ile birlikte toplam aylık gelirinin 61.766 TL olduğu ortaya çıkmıştı. 
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