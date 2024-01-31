AKP ile bağlantılı DAVA Partisi'ne Almanya'dan nota

Almanyada, AKP ve Erdoğan taraftarı olduğu bilinen Türk kökenliler tarafından kurulan ve başkanlığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 10 bin kişiyle birlikte Almanya’daki doğum gününe davet eden Teyfik Özcan’ın yaptığı DAVA Partisi krizi büyüyor.





Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Bild Gazetesi’ne yaptığı açıklamada adeta Ankara’ya nota verdi. Faeser, "Almanya’daki seçimleri dışarıdan etkilemeye yönelik hiçbir girişime tolerans gösterilmeyecektir“ açıklamasını yaptı.









HEDEF, AP’YE EN AZ BİR VEKİL

DAVA partisi (Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch- Çeşitlilik ve Uyanış İçin Demokratik İttifak), 9 Haziran’da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine Almanya’dan katılma kararı almıştı.

AB üyesi ülkelerde bu seçimler yapılıyor ve her ülkeden Avrupa Parlamentosu’na milletvekilleri gönderiliyor. DAVA’nın amacı, en az bir milletvekilini Avrupa Parlamentosu’na gönderebilmek.

Bunun için parti, Türk kökenliler ile ülkedeki İslam dinine mensup diğer göçmen kökenlilerin oylarını alma düşüncesinde. DAVA Partisi, kamuoyunda tanınmış bir parti değil ve kurucuları da daha önce çeşitli kereler AKP’nin Almanya’daki lobi kuruluşlarında yer almış kişiler.

BAŞKANIN MİTİNG PLANI

Başkan Teyfik Özcan, Türkiye’deki seçimler için Almanya’da propaganda yapmasına izin verilmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, bizzat doğum günü için çağırmıştı.

"10 bin arkadaş ile burada kutlamaya çağırıyorum" diyen Özcan, bu sayede Erdoğan’ın siyasi nedenlerle değil, doğum günü nedeniyle gelmiş sayılacağını ve Almanya’da miting yasağını delebileceğini savunmuştu.

TÜRK PARTİLERİNE İLGİ DÜŞÜK

Avrupa ülkelerinde AP seçimlerine katılım oranları çok düşük. Bu nedenle, eğer belirli kitleleri harekete geçirebilirse, DAVA Partisi AP’ye milletvekili gönderebilir.

Tabii bunun için, Türk kökenlilerin bir kısmının bu partiye oy vermesi gerekiyor. Oysa Almanya’daki Türklerin çok büyük çoğunluğu daha önce kurulmuş olan Türk partileri ya da Türk kökenlilerin kurduğu çeşitli partilere hiç ilgi göstermemişti.

DAVA’nın da aynı şekilde fazla oy alması beklenmiyor.











