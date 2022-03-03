AKP, İŞKUR'un yetkilerine de çöktü: Torpil alenileşti

Çeşitli okullarda çalışacak 3 aylık bir işçiye ihtiyaç duyulduğu belirtilen ilan için başvurucuların İŞKUR’dan sonra AKP ilçe binasına giderek isim yazdırmaları istendi.







Tekirdağ’da Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde çalıştığını belirten AKP İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Yüksel, AKP İlçe Başkanı Vahap Yıldız’ın mesajını iş bulma grubunda paylaştı. Mesajda, 3 aylık iş için önce İŞKUR’da kayıt yapılması ardından da AKP ilçe binasına giderek isim yazdırılması istendi.





Söz konusu ilanı Facebook iş bulma grubunda paylaşan Yüksel, “Değerli arkadaşlar, Çorlu’daki çeşitli okullarda 3 aylık temizlik elemanı olarak çalışacak personele ihtiyaç vardır. İlgilenen arkadaşlar yarın İŞKUR’a başvurup, kayıt açtırıp Ak Parti binamıza gelip bana isimlerini yazdırabilirler. Vahap Yıldız - Ak Parti İlçe Başkanı” ifadelerini kullandı.





Söz konusu paylaşıma ilçe sakinlerinden tepki geldi. Yapılan yorumlarda, “Milli Eğitim dururken AKP ne alaka? Her yere kendi elemanlarını yerleştirmeye devam ediyorlar, saçmalığa bak” denildi.







