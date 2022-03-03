Samanyolu Haber /Gündem / AKP, İŞKUR'un yetkilerine de çöktü: Torpil alenileşti /03 Mart 2022 18:32

AKP, İŞKUR'un yetkilerine de çöktü: Torpil alenileşti

Okullarda 3 ay çalışacak temizlik işçisi ilanında, İŞKUR’da kayıt yapıldıktan sonra AKP ilçe binasına giderek isim yazdırılması istendi. Söz konusu ilan sosyal medya hesaplarından açıkça paylaşıldı.

SHABER3.COM

Çeşitli okullarda çalışacak 3 aylık bir işçiye ihtiyaç duyulduğu belirtilen ilan için başvurucuların İŞKUR’dan sonra AKP ilçe binasına giderek isim yazdırmaları istendi.

Tekirdağ’da Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde çalıştığını belirten AKP İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Yüksel, AKP İlçe Başkanı Vahap Yıldız’ın mesajını iş bulma grubunda paylaştı. Mesajda, 3 aylık iş için önce İŞKUR’da kayıt yapılması ardından da AKP ilçe binasına giderek isim yazdırılması istendi.

Söz konusu ilanı Facebook iş bulma grubunda paylaşan Yüksel, “Değerli arkadaşlar, Çorlu’daki çeşitli okullarda 3 aylık temizlik elemanı olarak çalışacak personele ihtiyaç vardır. İlgilenen arkadaşlar yarın İŞKUR’a başvurup, kayıt açtırıp Ak Parti binamıza gelip bana isimlerini yazdırabilirler. Vahap Yıldız - Ak Parti İlçe Başkanı” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşıma ilçe sakinlerinden tepki geldi. Yapılan yorumlarda, “Milli Eğitim dururken AKP ne alaka? Her yere kendi elemanlarını yerleştirmeye devam ediyorlar, saçmalığa bak” denildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP, İŞKUR'un yetkilerine de çöktü: Torpil alenileşti Sonraki Haber >>

Hollandalı sanatçılar Türkiye-Yunanistan sınırındaki geri itmeleri halkla buluşturacak

Hollandalı sanatçılar Türkiye-Yunanistan sınırındaki geri itmeleri halkla buluşturacak

Soylu, SBK ve Veyis Ateş üçgeninde 10 milyon Euro rüşvet iddiasının ses kaydı yayınlandı

Soylu, SBK ve Veyis Ateş üçgeninde 10 milyon Euro rüşvet iddiasının ses kaydı yayınlandı

Isparta’da kar yağınca yine elektrikler kesildi!

Isparta’da kar yağınca yine elektrikler kesildi!

Rusya'dan Türkiye'yi hatırlatan görüntüler....

Rusya'dan Türkiye'yi hatırlatan görüntüler....

Erdoğan'ın 'kirli işlerine' bulaşan o isme büyük darbe

Erdoğan'ın 'kirli işlerine' bulaşan o isme büyük darbe

CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlamaları kaydetti

CBS kamerası, Kiev’deki büyük patlamaları kaydetti

Habertürk'te canlı yayın karıştı

Habertürk'te canlı yayın karıştı

Hukuk profesörü hakkını arayanı soymayı önerdi

Hukuk profesörü hakkını arayanı soymayı önerdi

22 yaşındaki anaokulu öğretmenin feryadı!

22 yaşındaki anaokulu öğretmenin feryadı!

Kiev'de televizyon kulesi vuruldu!

Kiev'de televizyon kulesi vuruldu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:37:22