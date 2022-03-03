Samanyolu Haber /Gündem / 'Habeşli bir köle de olsa yöneticilere itaat edin' hadisi nasıl anlaşılmalı? /03 Mart 2022 18:17

'Habeşli bir köle de olsa yöneticilere itaat edin' hadisi nasıl anlaşılmalı?

İlahiyatçı Profesör Ayhan Tekineş, zaman zaman tartışmalara konu olan "Habeşli bir köle de olsa yöneticilere itaat edin" hedisi yorumladı.

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Profesör Tekineş, Youtube kanalında zaman zaman yanlış yorumlanan bir hadisi daha yorumladı. Tekineş, ''Habeşli Bir Köle De Olsa Yöneticilere İtaat Edin'' Hadisi devlet başkanına mutlak itaati emrediyor gibi yorumlanmaktadır. Halbuki hadis ''Yöneticiler hukuka ve kanunlara uyduğu müddetçe'' onlara uymayı emretmektedir. Zira farklı rivayetlerinde ''Kitab'a sarıldıkları müddetçe'' ilavesi vardır. Bir başka hadiste ise ''İtaat maruftadır'' buyrulmuştur. Bu hadis kelamcılar ve fıkıhçılar tarafından temel bir ilke kabul edilmiştir." dedi.

İlahiyatçı Tekineş, videosunda 'Habeşli bir köle de olsa yöneticilere itaat edin' hadisini yorumladı"Allah'a isyan eden yöneticiye itaat edilmeyeceğini savunanlar şimdi yönetici oldu, yolsuzlukları ve zulümleri meşru göstermeye çalışıyorlar" yorumunda bulundu.



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