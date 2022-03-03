Samanyolu Haber /Gündem / Benzin ve motorine dev zam /03 Mart 2022 18:04

Benzin ve motorine dev zam

Benzine 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi. Zamlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

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Dolar kurundaki hareketlilik ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarındaki zamları da beraberinde getirdi. 

Dolar kurundaki artışla birlikte Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda son 14 yılın en yüksek seviyeleri olan 119 doları aştı.

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 04/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,53 Motorinde 1,33 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Dün gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı.


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