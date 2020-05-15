AKP Kars'a da kayyım mı atayacak?

Gün içinde HDP'li Iğdır, Siirt, Kurtalan ve Baykan belediyelerine de kayyım atandı.İçişleri Bakanlığı’nın kararına göre Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Siirt Belediye Eşbaşkanı Berivan Helen Işık, Baykan Belediye Eşbaşkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Eşbaşkanı Baran Akgül görevlerinden alındı.





Kayyım atamasının ardından Akkuş, Işık, Sarsılmaz ve Akgül evlerinden gözaltına alındı.Son kayyım atamalarıyla HDP’nin kazandığı 53 belediyeye kayyım atanmış oldu. HDP'nin elinde ise sadece 12 belediye var.





Bu belediyelerden biri de Kars. Son günlerde bu kente de kayyımın atacağını sıkça tartışılan konuların arasında. HDP'li Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen'in son mesajı kayyım atama kaygılarına daha da artırdı.





Bilgen, sosyal medya hesabından "Kars'ta kirli hesaplar yapanlar bilsinki kayyum atanabilir, biz cezaevine atılabiliriz ama bir tek haksız talebe, hukuksuz uygulamaya imza atmayacağız!" paylaşımında bulundu.





Bu paylaşım AKP iktidarı Kars'a da kayyım hazırlığı mı yapıyor yorumlarına neden oldu.