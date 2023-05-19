Samanyolu Haber /Gündem / AKP koridorlarında Soylu hakkında konuşulan yeni iddia! /19 Mayıs 2023 13:32

AKP koridorlarında Soylu hakkında konuşulan yeni iddia!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda aldığı oy, yeni kabine için kulisleri de hızlandırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi ise yeniden bakanlık için geçiyor.

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Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri yeniden kazanması halinde bakanlıklara getirilecek isimlerle ilgili bir kulis bilgisi paylaştı. 

Pehlivan, "AKP cephesinde ise seçimi kazanmaları durumunda kimlerin hangi göreve geleceği konuşulmaya başlanmış durumda." ifadelerini kullanarak yazısını şöyle sürdürdü:

"Örneğin, milletvekili olmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğuna oturması planlanıyor. 3 hafta önce gerçekleşen TEKNOFEST’te Koca ile Erdoğan arasındaki yakınlığın da bunun en büyük işareti olduğu AKP kulislerinde konuşuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da Dışişleri Bakanlığı koltuğu için hazırlıklar yaptığı öne sürülüyor.

MHP’nin oylarını artırmasının, Süleyman Soylu’nun yeniden İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturma ihtimalini yükselttiği de iktidar kanadındaki söylentiler arasında."
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