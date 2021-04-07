Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li vekillere seslendi: Hakan ölümle pençeleşiyor, vicdanınız yok ki kurusun diyeyim! /07 Nisan 2021 14:55

AKP’li vekillere seslendi: Hakan ölümle pençeleşiyor, vicdanınız yok ki kurusun diyeyim!

HDP’li Milletvekili Piroğlu, lösemi hastası 12 yaşındaki Hakan Dağdeviren ve ailesinin yaşadıklarını Meclis gündemine getirdi

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

Halkların Demokratik Partisi ( HDP ) İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, lösemi hastası 12 yaşındaki Hakan Dağdeviren ve ailesinin yaşadıklarını Meclis kürsüsünden haykırdı. Hakan’ın ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini, ancak buna rağmen tutuklu annesinin bırakılmadığını hatırlatan Piroğlu, insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun da bu zulümleri dile getirdiği için tutuklandığını hatırlattı.

Musa Piroğlu, “Hakan Dağdeviren. 11 yaşında, lösemi hastası. Annesi ve babası tutsak. Tek başına bir hastane koğuşunda yatıyor. Ölümle pençeleşiyor. Ama annesi ve babası bırakılmıyor. Ben size vicdanınız kurusun demeyeceğim çünkü vicdanın kuruması için vicdanın olması gerekiyor. Ne yazık ki burada bu vicdanın en ufak emaresi yok. Ve siz Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu tutuklayarak bu çocuğun sesini, bunun gibi yüzlerce tutsak bebeğin sesini kısmak istediniz. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ellerine kelepçe vurarak onun ve onlar gibilerin seslerinin kürsülerden duyurulmasını engellemek istediniz.” ifadelerini kullandı.

BU DA SİZE DERT OLSUN!

Musa Piroğlu, daha sonra Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun cezaevinden gönderdiği, “Benim için hiç kaygılanmayın, dimdik ayaktayım. moralim çok iyi. Size enerji vereyim.” mesajını okudu. Ardından da şöyle konuştu: “Bu da size dert olsun. Bu iktidar bu kelepçeyi Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun eline takarak, iptal edilmiş yasayı tekrar gündeme getirerek ne yazık ki Meclis kürsüsüne vurdu. Bu kelepçe size yakışır. İktidarınızı yıkmak, saltanatınızı devirmek de bizim görevimiz. Gideceksiniz demiyorum, sizi biz götüreceğiz.”
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