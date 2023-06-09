AKP Milletvekilinin aracı şarampole yuvarlandı

Afyonkarahisar'da canlı hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu dağılan büyükbaş hayvanlar kazaya neden oldu.



Manisa'dan meclise giren AKP Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu Muhammet Talha Yenişehirlioğlu'nun da bulunduğu araç hayvanlardan birine çarparak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada Yenişehirlioğlu ve oğlu hafif şekilde yaralandı.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; kaza, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Sinanpaşa ilçesi Karacaören Köyü yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 40 ABN 026 plakalı canlı büyükbaş hayvan yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan araç sürüklenerek karşı şeride geçerek durabildi.



Bu sırada kupası alev alan tırdan sürücü kendi imkanları ile çıkabildi. Devrilen tırdaki büyükbaş hayvanlar ise dorseden dışarı çıkarak çevreye dağıldı. Bu sırada yoldan geçmekte olan ve AKP Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve Muhammet Talha Yenişehirlioğlu’nu taşıyan Ünal Özdemir idaresindeki 06 CJU 017 plakalı otomobil ise yola dağılan büyükbaş hayvanlardan birisine çarparak şarampole girdi. Olayda milletvekili ve oğlu hafif şekilde yaralandı.



Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatılırken, karayolun trafik yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.