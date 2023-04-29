AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

Yeniçağ'dan Oğuz Ok'un haberine göre AKP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı, seçim çalışmaları kapsamında, ücretsiz ekmek dağıttı. Seçim arabası üzerinden halka sunulan ekmeklere ilgi büyük oldu ve izdiham yaşandı.







Yaşanan kalabalık nedeniyle bir görevli, "Aloo! Sıraya girin sıraya! Burası kavga etme yeri değil" diyerek vatandaşa tepki gösterdi.





Seçim arabası üzerinden ekmek dağıtımı uygulaması sosyal medyada gündem oldu.





AKP CEPHESİ: "EKONOMİK KRİZİ BİRAZ DA BİZ YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda, "Yoklukların, ekonomik krizlerin ülkesinden; sanayisiyle ihracatıyla turizmiyle tarımıyla ekonomisi göz dolduran bir Türkiye’ye ulaştık." açıklaması yapmıştı.





AKP Kayseri Milletvekili adayı Emine Timuçin ise "Şu an içerisinde bulunduğumuz süreçte ekonomik krize girmiş bir Türkiye yok. Ortada alım gücüyle alakalı marketlerdeki sürekli artışlarla ilgili sürekli bir denge kurmaya çalışılan bir sistem var. Biz aslında Türkiye olarak tüketiciler, üreticiler ve satıcılar arasındaki açık sürekli açılıyor. Aslında krizi biraz da biz yapıyoruz. Bizim asgari ücretle bundan 20 yıl önce alınan ekmek sayısıyla bugün alınan ekmek sayısını gösteren oranları elimizde var. Yüz ya da bin ekmek alabiliyorsanız şimdiki asgari ücretle onun 10 bin tane alabiliyorsunuz. Alım gücü daha da çoğaldı." ifadelerini kullanmıştı.