Erdoğan çocuklarla davalık oldu: 1377 çocuk sanık sandalyesinde

Cumhurbaşkanına hakaret davalarında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, diğer tüm rakiplerini geride bıraktı. Erdoğan’a hakaretten yargılanan 16 bin 753 sanıktan 1377’sini çocuklar oluşturuyor.







ERDOĞAN, KENAN EVREN’İ 50’YE KATLADI

Doğruluk Payı’nın araştırmasına göre Erdoğan dönemi Cumhurbaşkanına hakaret davaları rekor kırdı. Cumhurbaşkanı’na Hakaret Kanunu, 1961’den beri yürürlükte olmasına karşın, kanuna dair veriler 1986’dan itibaren erişilebilir durumda. 12 Eylül Darbesi’nin ardından Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren döneminde bu suçtan yargılananların sayısı 340 olarak kayıtlara geçti.





DEMİREL DÖNEMİNDE DAVA SAYISI 158 OLDU

Kenan Evren’den sonra göreve gelen 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde 207 kişi hakkında hakaret davası açılırken, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde bu sayı 158, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde 163, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde ise 848 oldu.





ERDOĞAN 16.753 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇTI

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk döneminde sanık sayısı 6033 oldu. 2022 itibarıyla sanık sayısı 16.753’e ulaştı. Cumhurbaşkanlığına hakaret davalarındaki ilk önemli artış, bir önceki döneme göre yüzde 420 artış ile Abdullah Gül döneminde gerçekleşti. Bir önceki döneme göre artış oranında ilk sırada ise Erdoğan, Abdullah Gül dönemine göre 19 kat artan sanık sayısıyla yer alıyor.





1377 ÇOCUK DA SANIK SANDALYESİNE OTURDU

2022 Adalet İstatistiklerine göre Cumhurbaşkanına Hakaret suçunda sanık olan güncel kişi sayısı 16.753. Bu 16.753 kişiden 1377’si ise çocuklardan oluşuyor.