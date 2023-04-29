Mansur Yavaş'tan 'terör' çıkışı: 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, önceki akşam TV100 canlı yayınında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.







Yayında iktidar kanadının "Öcalan'ı çıkaracaklar" suçlamalarına yanıt veren Yavaş, "'Öcalan'ı çıkarırsanız siz çıkarırsınız' dedim. Neye dayanarak söylüyorum? Bu hükümet terör örgütü liderlerinin yararlanabileceği pişmanlık yasası teklifi verdi. CHP'nin itirazıyla o maddeyi geri çektiler" ifadelerini kullandı.





"BEBEK KATİLİNİ KİMSE HAPİSTEN ÇIKARAMAZ"

Yavaş, şunları söyledi:





"Bebek Katili'ni hiç kimse hapisten çıkaramaz. 360 oy lazım, bir de kamuoyunu ikna etmeniz lazım. Eli kanlı terörist cezaevinden çıkamaz, kimsenin de gücü yetmez. Bazı HDP'liler kendi tabanından oy almak için propaganda yapıyordur. Buna destek verecek bir Allah'ın kulu da yoktur. Samimi olmak lazım. Asla ve asla çıkamazlar, hiçbir pazarlık yok. Böyle bir şey gelse kim razı olacak? Bunlar sadece iktidarın kullanmasına yarayan argümanlar. Ankara'da benim seçimimde de yaptılar. Bir yerlerle kontrollü olarak bu söylemleri yapıyorlar.





"BU SEÇİM KAYBETTİRECEKSE KAYBETTİRSİN"

"Kandil'den terörist başlarından biri 'Bizim üzerimizden neden siyaset yapıyorsunuz? AK Parti'den kaç kere bizimle görüştüler. En çok bunlarla görüştük, neden şikayet ediyorlar?' diyen de aynı yöneticiler" diye konuşan Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:





"Bunların hiçbirine itibar etmemek lazım. Türkiye güçlü bir devlet, asla teröristlerin dediği olmaz. Kandil silah bırakmadığı taktirde o İHA'lar orayı bombalayacak. Bu kadar basit. Asla teröristlerin dediği olmaz. Silah ellerinden düşmediği müddetçe devletin aynı tavrı devam edecektir. Bu sözler seçim kaybettirecekse kaybettirsin. Yalan mı söyleyeceğim? Orada siz cinayet işleyeceksiniz, bu tarafta seyredeceksiniz. Olur mu böyle şey?"





"HDP DE MECLİS’TE OLUP DERDİNİ ANLATMAK İSTİYORDUR"

Önceki gün Yeşil Sol Parti/HDP’nin de bulunduğu emek ve özgürlük ittifakı cumhurbaşkanlığı seçiminde millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldıklarını açıklamıştı.





Işık’ın sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, bu kararı şöyle değerlendirdi:





"HDP’nin açıklamasını okudum, çok net şekilde ‘Tek adam sistemini istemiyoruz, parlamenter sisteme dönülsün’ diyorlar. Doğrusu da budur. Biz 85 milyon insanın problemini çözmeye kararlıyız. Şu anki başkanlık sisteminde meclis tümden yok oldu. HDP de Meclis’te olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur bu şekilde düşünüyorsa. Demirtaş’ın ‘PKK silah bırakmalı’ açıklamasını gördüm. HDP bu şekilde Meclis’e gelip Meclis’in güçlü olmasını isteyip PKK’ya ‘Silah bırakın, ne konuşulacaksa Meclis’te konuşulsun’ diyecektir belki."



