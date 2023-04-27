Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve İmralı için flaş iddia: "Öcalan 'Bu sefer her şey yazılı olmalı' diye ısrar ediyor" /27 Nisan 2023 13:52

AKP ve İmralı için flaş iddia: "Öcalan 'Bu sefer her şey yazılı olmalı' diye ısrar ediyor"

Gazeteci Mustafa Balbay, hükümetle İmralı arasındaki görüşmelerin sürdüğü, ancak Abdullah Öcalan'ın "Bu sefer her şey yazılı olmalı, resmi olmalı" diye ısrar ettiği iddiasını paylaştı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Ankara'da her seçim öncesinde iktidar ile PKK lideri Abdullah Öcalan arasında destek pazarlığı yapılıp yapılmadığına dair haberlerin gündeme geldiğini belirtti.

"İddia o ki mart ayı sonuna kadar Öcalan’la ciddi görüşmeler oldu. Kendisine kimi 'özgürlük' vaatleri verildi.  Ne olabilir? Örneğin, seçimden sonra yurtdışına gönderilmesi gibi" diyen Balbay, şöyle devam etti:

"Yine iddia o ki Öcalan kendi özgürlüğünden önce Kürt sorununun çözümü için adımlar atılmasını istedi. Bu yönde de kimi sözler verildi. Meclis’te daha yüksek temsille ilgili adımlardan söz edildi... İş bir noktada bu 'sözlerin' seçimden sonra nasıl tutulacağı sorusunun yanıtına geldi. 

Bu da soru mu canım. Elbette bir söz verildiyse tutulurdu. Ancak Öcalan’ın 'Bu sefer her şey yazılı olmalı, resmi olmalı' diye ısrar ettiği konuşuluyor. Bunun yöntemi konusunda kimi öneriler de gitmiş. Ancak buna İmralı’nın yanıtı şu olmuş:

'Ne denecekse, seçimden önce kamuoyuna ilan edilmeli.'

Bütün bu pazarlıkların mart sonunda anlaşmazlıkla sonuçlandığı, bunun üzerine iktidar katında başka arayışların öne çıktığı ortaya atılan iddialar arasında."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP ve İmralı için flaş iddia: "Öcalan 'Bu sefer her... Sonraki Haber >>

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:25:26