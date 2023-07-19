AKP'de ‘17 puan’ korkusu: Yerel seçimi kaybedersek...

Yerel seçim çalışmalarına start veren AKP'nin gözü CHP'nin kaleleri olarak görülen yerlerde. AK Parti yerel seçim döneminde CHP'nin kaleleri olarak görülen yerler için özel stratejiler geliştirecek. Hedef, İzmir ve Ankara’nın Çankaya ilçesi gibi yıllardır ana muhalefet partisiyle özdeşleşen yerler.







Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; yerel seçimler için AK Parti'nin gerçekleştirdiği strateji toplantılarında 'CHP'nin kaleleri' olarak görülen yerler tek tek gündeme alındı.







'BİZİ DE DENEYİN...'

Habere göre parti yönetimi söz konusu yerlerde yıllardır seçmene 'çantada keklik' muamelesi yapıldığını belirterek "Her seçimde bir mecburiyet siyaseti ortaya çıkıyor. Seçmeni bu mecburiyet siyasetinden çıkarıp, yeni bir bakış açısına kavuşturabilir miyiz? Buna yönelik yeni politikalar geliştireceğiz. 'Bize üç yıl verin, bizi de deneyin' diyeceğiz ve bunun karşılık görmesi için özel planlamalar yapacağız" diye konuştu.





AKP toplantılarında önemli bir başlığı ise partinin oyuyla cumhurbaşkanının aldığı oy arasındaki 17 puanlık fark oluşturdu. Parti ile cumhurbaşkanının oyu arasındaki makasın giderek açıldığına dikkat çeken AKP kaynakları, "Partinin imajı konusunda bir sıkıntı var. Bu imajın düzetilmesi için yerel seçimlere çok iyi hazırlanmalıyız. Yerel seçimlerde istediğimiz başarıya ulaşamazsak, Meclis’te işimiz zorlaşır.







'REHAVET VE ŞIMARIKLIK VAR...'



‘Seçim kaybetmiş’ bir parti olarak Meclis çalışmalarında rahat olamayız” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden sonra partide ‘rehavet ve şımarıklık’ emarelerinin görüldüğünü belirten parti yöneticileri bu durumun yerel seçimlere yansımaması için tedbir alınacağını kaydetti.

