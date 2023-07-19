Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de ‘17 puan’ korkusu: Yerel seçimi kaybedersek... /19 Temmuz 2023 16:32

AKP'de ‘17 puan’ korkusu: Yerel seçimi kaybedersek...

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen yerel seçimler için AKP'nin yol haritası belirleniyor. Parti içindeki endişe ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la parti arasındaki makasın giderek açılması.

SHABER3.COM

Yerel seçim çalışmalarına start veren AKP'nin gözü CHP'nin kaleleri olarak görülen yerlerde. AK Parti yerel seçim döneminde CHP'nin kaleleri olarak görülen yerler için özel stratejiler geliştirecek. Hedef, İzmir ve Ankara’nın Çankaya ilçesi gibi yıllardır ana muhalefet partisiyle özdeşleşen yerler.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; yerel seçimler için AK Parti'nin gerçekleştirdiği strateji toplantılarında 'CHP'nin kaleleri' olarak görülen yerler tek tek gündeme alındı. 

'BİZİ DE DENEYİN...'
Habere göre parti yönetimi söz konusu yerlerde yıllardır seçmene 'çantada keklik' muamelesi yapıldığını belirterek "Her seçimde bir mecburiyet siyaseti ortaya çıkıyor. Seçmeni bu mecburiyet siyasetinden çıkarıp, yeni bir bakış açısına kavuşturabilir miyiz? Buna yönelik yeni politikalar geliştireceğiz. 'Bize üç yıl verin, bizi de deneyin' diyeceğiz ve bunun karşılık görmesi için özel planlamalar yapacağız" diye konuştu. 

AKP toplantılarında önemli bir başlığı ise partinin oyuyla cumhurbaşkanının aldığı oy arasındaki 17 puanlık fark oluşturdu. Parti ile cumhurbaşkanının oyu arasındaki makasın giderek açıldığına dikkat çeken AKP kaynakları, "Partinin imajı konusunda bir sıkıntı var. Bu imajın düzetilmesi için yerel seçimlere çok iyi hazırlanmalıyız. Yerel seçimlerde istediğimiz başarıya ulaşamazsak, Meclis’te işimiz zorlaşır.

'REHAVET VE ŞIMARIKLIK VAR...'
‘Seçim kaybetmiş’ bir parti olarak Meclis çalışmalarında rahat olamayız” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden sonra partide ‘rehavet ve şımarıklık’ emarelerinin görüldüğünü belirten parti yöneticileri bu durumun yerel seçimlere yansımaması için tedbir alınacağını kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'de ‘17 puan’ korkusu: Yerel seçimi kaybedersek... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:44:52