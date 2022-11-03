AKP'de MHP depremi: Bazı isimler istifayı düşünüyor!

Eski Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın istifası, Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın görevden alınması ile AKP'nin TBMM Grubu'nda var olan rahatsızlık daha da büyüdü. Bir grup milletvekili istifa ya da seçimlere kadar bekleyip siyasi yaşamlarını sonlandırma seçeneklerini tartışıyor.





BirGün’den Hüseyin Şimşek'e konuşan bazı AKP’liler özellikle teşkilatlarda kendi bilgileri dışındaki önemli değişiklikler yapılmasından, kamuda niteliksiz kadroların göreve gelmesinden, TBMM'deki görevlerinin Erdoğan'ın onay mekanizması olmaktan öteye geçmemesinden, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir işareti ile partinin en önemli isimlerinin üstünün silinebilmesinden yakınıyor.





İSTİFAYI DÜŞÜNÜYORLAR





Son olarak Fakıbaba’nın istifasının ardından gözler yeniden AKP’deki rahatsız milletvekillerine çevrildi. Fakıbaba ile benzer düşünceleri paylaştığı bildirilen milletvekili sayısının her geçen gün arttığı öğrenilirken kulislerde bu milletvekillerinin karar aşamasında olduğu da konuşuluyor.





AKP TEŞKİLATLARI MHP'DEN YENİ LİSTELERDEN RAHATSIZ

AKP içerisinde rahatsızlığını gizlemeyen milletvekilleri, en çok teşkilatlardan yakınıyor. “Bir kabuk değişimi içerisindeyiz” diyen milletvekilleri, yaptıkları değerlendirmelerde, geçen yıl yarıya yakını değişen il ve ilçe yönetimlerine dikkati çekti. Partinin seçimlere iki yıl öncesinden hazırlanmaya başladığını kaydeden “rahatsız milletvekillerinin” ortak şikayeti, yeni gelen kadroların iktidar ortağı MHP’nin de dayattığı isimler arasından, teşkilatların yüzde yüz onayı alınmadan belirlenmiş olması.





"TERSLENMEYİ GÖZ ALARAK..."

20 yılda çok sayıda ekibin yönetimlerde yer aldığını fakat bu ekiplerin sürekli değiştiğini kaydeden milletvekilleri bu durumdan, “Bizi hesaba katmıyorlar. Sürekli değişimin olduğu bir yerde, belirli bir zamandan sonra niteliksiz insanlar yönetimlerde yer alırlar. Bu çok doğal ve yaşadığımız da tam olarak bu” değerlendirmesi yapıyor. İstifa konusunda kararsız olduklarını bildiren milletvekilleri, tekrar aday olmama düşüncesine daha yakın olduklarını ancak gelişmelere göre adım atacaklarını kaydediyor. Şikayetlerini gizlemeyen milletvekillerinin “fırsat buldukça” ve “terslenmeyi göze alarak” bu düşüncelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettikleri de bildirildi.