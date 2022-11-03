Samanyolu Haber /Gündem / DİSK-AR açıkladı: AKP iktidarında gıda fiyatları 14 kat arttı! /03 Kasım 2022 13:28

DİSK-AR açıkladı: AKP iktidarında gıda fiyatları 14 kat arttı!

DİSK-AR ekim ayına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada AKP'nin 20 yıllık iktidarı boyunca gıda fiyatlarının 14 kat arttığı vurgulandı.

SHABER3.COM

DİSK-AR, ekim ayında en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunun enflasyonunun yüzde 146.2'ye çıktığını bildirdi. Yapılan açıklamada, AKP'nin 20 yıllık iktidarı boyunca gıda fiyatlarının 10 ila 14 kat aralığında arttığının altı çizildi.

DİSK-AR açıklamasında, "Yaptığımız hesaplamaya göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 99.1 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 126.2 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 107.6 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 127.6, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 146.2 olarak gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

DİSK-AR, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonun yüzde 72.9 olduğunu ve en yoksul ile en zengin yüzde 20'lik grup arasındaki farkın 73.3 puana çıktığını kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DİSK-AR açıkladı: AKP iktidarında gıda fiyatları... Sonraki Haber >>

Yanlışlıkla attığı gol yılın golü oldu

Yanlışlıkla attığı gol yılın golü oldu

KYK kız yurduna giren satırlı saldırgan öğrencileri kovaladı!

KYK kız yurduna giren satırlı saldırgan öğrencileri kovaladı!

Nihal Olçok: 15 temmuz neyin ikramı ya!

Nihal Olçok: 15 temmuz neyin ikramı ya!

Hakan Şükür’den Ümit Özat’a: Sen geri zekalı mısın ya

Hakan Şükür’den Ümit Özat’a: Sen geri zekalı mısın ya

Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'

Dikkat çeken iddia: 'Deniz Baykal da istifa edebilir'

İsmailağa Cemaati'ne yakın dernekten 'cin çıkarma ve büyü bozma' reklamı

İsmailağa Cemaati'ne yakın dernekten 'cin çıkarma ve büyü bozma' reklamı

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu ve AKP'ye ağır uyuşturucu suçlaması

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu ve AKP'ye ağır uyuşturucu suçlaması

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

''Gülen'i vermediniz bari Hakan Şükür'ü verin''

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:19:56