DİSK-AR açıkladı: AKP iktidarında gıda fiyatları 14 kat arttı!

DİSK-AR, ekim ayında en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunun enflasyonunun yüzde 146.2'ye çıktığını bildirdi. Yapılan açıklamada, AKP'nin 20 yıllık iktidarı boyunca gıda fiyatlarının 10 ila 14 kat aralığında arttığının altı çizildi.





DİSK-AR açıklamasında, "Yaptığımız hesaplamaya göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 99.1 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 126.2 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 107.6 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 127.6, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 146.2 olarak gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.





DİSK-AR, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonun yüzde 72.9 olduğunu ve en yoksul ile en zengin yüzde 20'lik grup arasındaki farkın 73.3 puana çıktığını kaydetti.