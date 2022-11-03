Ankara kulislerini yazıyordu… Medyada Ahmet Takan depremi

Estetik Yayıncılık bünyesinde Kasım 2014 yılından bu yana yayınlarını sürdüren Sözcü Gazetesi ve Korkusuz Gazetesi işten çok sayıda işten çıkarılmalarla gündeme geldi.





Korkusuz gazetesinde uzun bir süredir gündeme ilişkin değerlendirmeler ve Ankara kulislerine dair yazılar kaleme alan deneyimli gazeteci yazar Ahmet Takan’ın işine son verildi.





Yazılarına son verilen Ahmet Takan durumu bugün akşam saatlerinde sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaştı.





Ahmet Takan, “Değerli takipçilerim; Korkusuz gazetesindeki yazılarıma son verildiğini az önce öğrendim. Bugüne kadarki çok değerli destekleriniz için çok teşekkür ediyorum.” dedi.





Dün de Hüsnü Mahalli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beş yıldır yazdığı Korkusuz gazetesindeki yazılarına son verildiğini duyurmuştu