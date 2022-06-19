AKP'de milletvekilleri moralsiz, geginlikler yaşanıyor

'BAZI MİLLETVEKİLLERİ GÖRÜŞMEYE BİLE KATILMADI'





'Ankara kulislerini iyi koklamasıyla' tanınan gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında AKP'nin geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kızılhamam kampıyla ilgili edindiği bilgileri paylaştı."Açık büfe yemek görüntülerinin verilmemesi bu kampın en önemli haberiydi. Milletvekilleri moralsizdi, bakanların sunumunda da bu nedenle bazı gerginlikler yaşandı" diyen Bozkurt, şöyle devam etti:"Bakanlarla seçim bölgelerini içeren bire bir görüşmeler bile çok az yapıldı. Bakanlara, birkaçı hariç bürokrat muamelesi yapıldı, bu sınırların dışına söylemleriyle çıkmaya çalışanlar uyarıldı, tepki gördü.Erdoğan da heyetler halinde milletvekilleri ile görüştü. Bazı milletvekilleri bu görüşmeye bile katılmadı, katılanların büyük kısmı da susmayı tercih etti. Daha önce 'muhalefet ağzıyla konuşuyorsunuz' diye susturduğu ülkenin ekonomik sıkıntılı hallerini anlatanları, bu sefer dinledikten sonra, 'sizin gibi düşünmüyorum' diye karşılamakla yetindi. Milletvekilleri kamptan moralli ayrılmadı."