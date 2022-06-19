Samanyolu Haber /Politika / AKP'de milletvekilleri moralsiz, geginlikler yaşanıyor /19 Haziran 2022 09:56

AKP'de milletvekilleri moralsiz, geginlikler yaşanıyor

Gazeteci Sedat Bozkurt, AKP'nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin moralsiz olduğunu ve bu nedenle bakanların sunumunda bazı gerginlikler yaşandığını söyledi.

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'Ankara kulislerini iyi koklamasıyla' tanınan gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında  AKP'nin geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kızılhamam kampıyla ilgili edindiği bilgileri paylaştı.

"Açık büfe yemek görüntülerinin verilmemesi bu kampın en önemli haberiydi. Milletvekilleri moralsizdi, bakanların sunumunda da bu nedenle bazı gerginlikler yaşandı" diyen Bozkurt, şöyle devam etti:

"Bakanlarla seçim bölgelerini içeren bire bir görüşmeler bile çok az yapıldı. Bakanlara, birkaçı hariç bürokrat muamelesi yapıldı, bu sınırların dışına söylemleriyle çıkmaya çalışanlar uyarıldı, tepki gördü.

'BAZI MİLLETVEKİLLERİ GÖRÜŞMEYE BİLE KATILMADI'

Erdoğan da heyetler halinde milletvekilleri ile görüştü. Bazı milletvekilleri bu görüşmeye bile katılmadı, katılanların büyük kısmı da susmayı tercih etti. Daha önce 'muhalefet ağzıyla konuşuyorsunuz' diye susturduğu ülkenin ekonomik sıkıntılı hallerini anlatanları, bu sefer dinledikten sonra, 'sizin gibi düşünmüyorum' diye karşılamakla yetindi. Milletvekilleri kamptan moralli ayrılmadı."
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