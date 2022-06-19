Haber kaynağını açıklamayan gazetecinin bilgisayarına el konuldu

“HABER KAYNAĞIMI AÇIKLAMADIM MALZEMELERİME EL KOYDULAR”









“İFADE VERİP SERBEST KALDI”





Gazeteci Osman Şahin, aylık yayın yapan bir gazetesinin internet sayfasında Ordu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr. Ç.Y. hakkında usulsüz ilaç yazdığı ve fazla ücret ödendiği için pandemi servisinde çalışma talebinde bulunduğu iddia edilerek başhekimliğe verilen dilekçeyi yayımladı.Bir süre sonra doktor tarafından şikayet edilen Osman Şahin’in ofisi ve evi polisler tarafından basıldı. İddiaya göre Güvenlik Şube ekipleri ellerinde savcı ve mahkeme kararını olduğunu söyleyerek, Şahin’den dilekçeyi kendisine kimin verdiğini ve haber kaynağını sordu. Olumsuz cevap alan polisler, ofiste bulunan 3 bilgisayar ile cep telefonuna el koyarak Şahin’i polis merkezine götürdü.Haber yapma özgürlüğünü kısıtladığı için çok tartışılan yeni basın yasasının yürürlüğe girmediğini belirten Osman Şahin, kendisine haber kaynağını açıklaması için baskı yapıldığını ileri sürdü.Bilgisayarları ve cep telefonunun alındığını söyleyen Şahin, “Polisler bana, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ordu 2. Sulh ceza mahkemesinin kararını okuyarak ‘Dilekçeye nasıl ulaşıp elde ettiğini açıklarsan ifadeni alacağız, bilgi vermezsen dijital aletlere el koyacağız, savcının ve mahkemenin kararı var’ dediler.Ben de kabul etmedim ve haber kaynağımı açıklamadım. Polis önce ofisimize ve daha sonra evime gelerek 3 adet bilgisayar ve cep telefonuma el koydu. Beni de Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüp ifademi aldı” diye konuştu.“Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçlamasıyla Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifade veren Gazeteci Osman Şahin, 42 yıldır gazeteci olduğunu söyleyerek, “Anayasanın ve Basın Kanunu’nun ilgili hükümlerince kaynağın gizliliği esastır ilkesince haberin kaynağını açıklamak istemiyorum. Bu nedenle dilekçeyi nereden ve kimden temin ettiğimi söylemek istemiyorum” ifadelerini kullandı. İfadesini ardından gazeteci Osman Şahin serbest bırakıldı.