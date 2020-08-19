Samanyolu Haber /Politika / AKP'den istifa edip İyi Parti'ye geçtiler /19 Ağustos 2020 11:05

AKP'den istifa edip İyi Parti'ye geçtiler

Manisa Yeni Mahalle’de 55 kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa ederek toplu üyelik töreniyle İyi Parti’ye katıldı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Yeni Mahalle Başkanı’nın partisinden istifa ederek İyi Parti saflarına dahil olmasının akabinde dün de AKP üyesi 55 kişi partilerinden istifa etti. 

Yeni üyelere rozetleri İyi Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan tarafından takıldı.

“ÜYE YAPMA FAALİYETİ ÖNEMLİDİR”

İyi Partili Akan, "Bize 'illet' diyenler, 'zillet' diyenler hatta terör örgütü ile işbirliği yapmak ile suçlayanlar şimdilerde bize 'yerli ve milli İyi partili kardeşlerimiz' deme noktasına geldiler. Şimdi soruyorum sizlere; Türkiye’de ne değişti? Cevabı şudur! AKP, 19 yıllık iktidarının sonuna gelmiştir.” dedi.

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