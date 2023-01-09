Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den seçim tarihi açıklaması: 7 ya da 14 Mayıs'ta yapılabililir /09 Ocak 2023 11:34

AKP'den seçim tarihi açıklaması: 7 ya da 14 Mayıs'ta yapılabililir

Süreyya Sadi Bilgiç, seçimlerin Kurban Bayramı, Hac dönemi, sınav takvimi dikkate alındığında 18 Haziran yerine en geç Mayıs ayının 7'si ya da 14'ü gibi yapılabileceğini söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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AKP Isparta Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, seçimlerin Kurban Bayramı, Hac dönemi, sınav takvimi dikkate alındığında 18 Haziran yerine en geç Mayıs ayının 7’si ya da 14’ü gibi yapılabileceğini söyledi.

Ekonomi gazetesine konuşan Bilgiç, "partilerin hazırlık dönemleri açısından bakıldığında Nisan ayını erken bir tarih olarak gördüğünü" dile getirdi.

Quote Message: Kurban Bayramı, Hac dönemi, okulların tatil olması, üniversite sınavı dikkate alındığında seçimlerin Haziran'a kalmadan Mayıs ayı içerisinde bir tarihte olacağını net diyebiliriz. Meclisten, Mayıs ayına ilişkin bir kararı çıkarabilmek mümkün olur mu olmaz mı önümüzdeki süreçte ilgili arkadaşların yapmış olacakları temaslarla netleşeceğini düşünüyorum. Öyle olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı kararı ile bu süreç işleyecek.
Kurban Bayramı, Hac dönemi, okulların tatil olması, üniversite sınavı dikkate alındığında seçimlerin Haziran'a kalmadan Mayıs ayı içerisinde bir tarihte olacağını net diyebiliriz. Meclisten, Mayıs ayına ilişkin bir kararı çıkarabilmek mümkün olur mu olmaz mı önümüzdeki süreçte ilgili arkadaşların yapmış olacakları temaslarla netleşeceğini düşünüyorum. Öyle olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı kararı ile bu süreç işleyecek.

Quote Message: 6 Nisan’dan sonrası için muhalefetin açıklamaları var ama netice itibarıyla bütün bu Haziran ayının takvimini de göz önüne aldığımızda en geç Mayıs ayının 7'si ya da 14’ü gibi seçimlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Buna bağlı olarak da zaten aday listelerinin belirlenmesi ve teslim edilmesi, Nisan başına tekabül ediyor. Önümüzde de epey bir iş yükü var, Ocak, Şubat ve Mart aylarında Meclis'in çok yoğun bir çalışma içerisinde olacağını düşünüyorum. Ben siyasi partilerin kendi içlerinde bu süre içerisinde belli bir noktaya gelebileceklerine de inanıyorum.
6 Nisan’dan sonrası için muhalefetin açıklamaları var ama netice itibarıyla bütün bu Haziran ayının takvimini de göz önüne aldığımızda en geç Mayıs ayının 7'si ya da 14’ü gibi seçimlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Buna bağlı olarak da zaten aday listelerinin belirlenmesi ve teslim edilmesi, Nisan başına tekabül ediyor. Önümüzde de epey bir iş yükü var, Ocak, Şubat ve Mart aylarında Meclis'in çok yoğun bir çalışma içerisinde olacağını düşünüyorum. Ben siyasi partilerin kendi içlerinde bu süre içerisinde belli bir noktaya gelebileceklerine de inanıyorum.
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