AKP'den Yaşar Güler için özel yasa: görev süresi beş yıl uzadı

AKP'nin Meclis’e sunduğu bedelli askerlik düzenlemesinden Genelkurmay'la ilgili sürpriz maddeler de çıktı. Genelkurmay Başkanları için 67 olan yaş sınırı 72’ye çıkarıldı. Böylelikle Eylül 2022’de emekliye ayrılması beklenen Org. Yaşar Güler’in beş yıl daha görev yapmasının önü açıldı.





AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis'te, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını açıkladı.





Ünal, "Daha önce yaptığımız düzenleme ile akademide öğretim üyelerinin ve rektörlerin yaş haddini 75'e çıkarmıştık. Bu düzenleme ile Genelkurmay Başkanı'nın görev süresini yani yaş haddini 72 yaşına çıkarıyoruz ve birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor" diye konuştu.





Bu düzenlemeyle birlikte mevcut Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in görev süresi de değişmiş oldu. Normal şartlarda Eylül 2022’de emekliye ayrılacak olan Güler’in görev süresi beş yıl uzadı. Mevcut yasada Genelkurmay Başkanları 67 yaşında emekliye ayrılıyordu.





"Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddini neden artırma ihtiyacı hissettiniz?" sorusuna Ünal, "Milli Savunma Bakanlığından gelen, bu süreçle ilgili daha önce akademide 75 yaşa çıkarmıştık biliyorsunuz, benzer bir düzenlemenin Genelkurmay Başkanı'na dönük de yapılması talebi makul karşılandı ve bu talep düzenlemeye konuldu." karşılığını verdi.





Yeni düzenlemeyle birlikte askerliğini yapmayanlar, kaçak ve bakaya durumuna düşenler bedelliden faydalanabilecek.





Dövizle askerlik kapsamında ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınacağını belirten Ünal, “Teklif, firar, izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personelin ifadesi alınması zorunluluğundan vazgeçilmesine ilişkin hukuki düzenleme içeriyor.” dedi.





550 bin kişinin yararlanacağı bedelli askerliğin ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuracak.