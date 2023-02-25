Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li başkandan istifa sorusuna dikkat çeken cevap /25 Şubat 2023 10:01

AKP'li başkandan istifa sorusuna dikkat çeken cevap

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, canlı yayında "istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Gürkan, "Hiçbir keşkemin olmadığını bütün Malatya bilir" dedi.

SHABER3.COM

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna,  "Hatası olan herkesin hatasının bedelini ödemesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir keşkemin olmadığını bütün Malatya bilir" yanıtını verdi. 

Gürkan, HaberTürk canlı yayınında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. 

Gürkan şöyle konuştu: 

"Deprem olduktan hemen sonra gerek valilikte oluşturulan kriz masası ve depremle enkaz altında kalanlara müdahale, depremin yaraların sarılması noktasında büyükşehir belediyemizin bu konuda iyi bir ekibi olduğunu biliyorum. Gerçekten kontrol altına aldı, müdahale etti. Ancak enkaz altında kalan vatandaşlarımızı çıkartma durumunda olan belediyemizin arama kurtarma ekipleri enkaz altında kaldı. Hava şartları, tipi, Kayseri, Adana bağlantısı yolu kapalı. Sadece şehrimizin doğuda Elazığ'a açılan kapısı var. Malatya Belediyesi'nin organizasyonu noktasında gıda ve marketlerde bütün depoları bütün vatandaşlarımıza tevdi ettiler.

Kış şartları ağır, tünelin çökmesi, demiryolu köprüsünün zarar görmesi ve Kayseri karayolunun zarar görmesi. Müdahale ve yardımda tabii ki gecikme olabilir. Deprem olduktan yarım saat sonra sayın Cumhurbaşkanımız ilk depremle ilgili malumatı aldı. 130 binamız yıkılmıştı. Şehrimizin arama kurtarma ekipleri yetiyordu. 13.24'deki deprem herkesi depremzede etti. Malatyalı hemşehrilerimle onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepisi bir canı kurtarma noktasında -20 derecede canhıraş mücadele etti.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
Gürkan'ın "Bütün cenazelerimizin cenaze namazları kılınmıştır; kendi inanç değerlerimize uygun şekilde defnedilmiştir" sözleri ise tepki çekti. 

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy da Gürkan'a "Cenaze defnetmeyi başarı olarak gördüğümüz bir yerdeysek vay halimize" diyerek tepki gösterdi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li başkandan istifa sorusuna dikkat çeken cevap Sonraki Haber >>

Hande Fırat'ın canlı yayın gafı gündem oldu: 'YSK yetkilileriyle de anlaşıldı'

Hande Fırat'ın canlı yayın gafı gündem oldu: 'YSK yetkilileriyle de anlaşıldı'

Kopan kayalar aracın üzerine düştü

Kopan kayalar aracın üzerine düştü

Soylu'dan çadır isteyen depremzede

Soylu'dan çadır isteyen depremzede

Depremzedeler kaderine terk edildi

Depremzedeler kaderine terk edildi

Depremin patlattığı kolonlardan beton yerine tuğla çıktı!

Depremin patlattığı kolonlardan beton yerine tuğla çıktı!

Trabzonspor maçında 'Tayyip Erdoğan İstifa' pankartı açtılar

Trabzonspor maçında 'Tayyip Erdoğan İstifa' pankartı açtılar

Belediye Başkanı isyan etti: Vallahi yeter bir çadır gönderemediniz, beni de Silivri'ye atın

Belediye Başkanı isyan etti: Vallahi yeter bir çadır gönderemediniz, beni de Silivri'ye atın

Biden uçak merdiveninde fena tökezledi

Biden uçak merdiveninde fena tökezledi

'Sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz'

'Sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz'

Depremzedenin Erdoğan'a isyanı: Hani devlet büyüktü, dünya lideriydi, nerede?

Depremzedenin Erdoğan'a isyanı: Hani devlet büyüktü, dünya lideriydi, nerede?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:03