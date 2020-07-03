Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li belediyede skandal ortaya çıktı /03 Temmuz 2020 19:10

AKP'li belediyede skandal ortaya çıktı

AKP'li Çorum Belediyesi, Temmuz ayı ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. CHP Belediye Meclisi Üyesi Şentürk Gülnaz, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için AKP adayı Binali Yıldırım'a destek vermek amacıyla İstanbul'a giden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindekilerin masraflarının faturasının Çorum Belediyesi’ne kesildiğini ileri sürdü.

SHABER3.COM

Çorum Belediyesi Temmuz ayı ilk toplantısında CHP’li meclis üyesi Şentürk Gülnaz, AKP’li Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı eleştirdi.

Denetim Komisyonunun 2019 yılına ilişkin raporunun görüşüldüğü toplantıda raporla ilgili partisinin görüşünü açıklayan Gülnaz, Özel Kalem Müdürlüğü harcamalarının yemek faturalarıyla şişirildiğini ve bir siyasi partinin etkinlikleri için kullanıldığını iddia etti.

“YILDIRIM’A DESTEĞİN FATURASINI ÇORUMLU ÖDÜYOR”

Tekrarlanan İstanbul seçimlerinde AKP adayı Binali Yıldırım’a destek vermek amacıyla Çorum Belediye Başkanı ve beraberindekilerin İstanbul’a gittiklerini açıklayan Gülnaz, “Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için bu kente giden Belediye Başkanı Aşgın ve beraberindekilerin konaklama ve yemek giderlerinin faturası belediyeye kesilmiş. Bu desteğin faturasını Çorumlulara ödetiyorsunuz” dedi.

“HEP AYNI FİRMAYA VERİLMİŞ”

Gülnaz, ayrıca 2019 yılına ilişkin ihalelerin özen gösterilmeden yapıldığının dile getirerek, “Doğrudan mal ve hizmet alımlarında sektörel bazda hep aynı firmalara verilmiş. Bu da firmalar arasındaki rekabeti ortadan kaldırıyor” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li belediyede skandal ortaya çıktı Sonraki Haber >>

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Her şey bugün yeni başlıyor!

Her şey bugün yeni başlıyor!

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:37:00