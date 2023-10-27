Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li gençler gün boyu Starbucks'ta oturarak İsrail'i protesto ediyor /27 Ekim 2023 14:10

AKP'li gençler gün boyu Starbucks'ta oturarak İsrail'i protesto ediyor

AKP Gençlik Kolları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "protesto" etmek için Starbucks şubelerinde masalara oturarak "kapatma" eylemi yapmaya başladı.

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İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği ve binlerce kişinin ölümüne yol açan saldırılar, AKP Gençliği'ni "harekete" geçirdi. AKP Gençlik Kolları, ABD merkezli kahve tekeli Starbucks'ın Türkiye'deki mağazalarını "kapatma" eylemine başladı.

Eylemde, üzerinde Filistin bayrağı motifli bulunan atkılar takan AKP'li gençler, Starbucks'ın şubelerinde topluca masalara oturuyor.

AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından eylemden bir fotoğraf paylaşırken şu ifadeleri kullandı:    

"AK Parti Gençlik Kolları (AK Gençlik) olarak 81 İlimizde ve tüm ilçelerimizdeki Starbucks şubelerinin içerisinde Filistin atkılarımızla yarım saat boyunca oturarak 'yer kapatma eylemi' gerçekleştiriyoruz. 

Bu eylemimiz, soykırıma uğrayan Filistin halkına destek vermek ve soykırımı gerçekleştiren savaş suçlusu İsrail'e ve destekçilerine 'Dur!' demek içindir. 

Bu barışçıl eylemimizin amacı çocukları, kadınları ve hastaneleri hedefleyen bombalara karşı durmaktır.

AK Gençlik olarak tüm dünyaya #SayStop diyoruz."

AKP'li İnan, aynı paylaşımı İngilizce de yaptı.

Starbucks, İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle Filistin ile dayanışma mesajı yayımlayan "Starbucks Workers United" sendikasına dava açacağını açıklamıştı.

 
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