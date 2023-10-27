Erdoğan 3 yıl sonra Almanya yolcusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17-18 Kasım tarihlerinde Almanya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.







Erdoğan, en son 19 Ocak 2020‘de Almanya’ya gelerek, o dönemin Başbakanı Angela Merkel'in, Birleşmiş Milletler’in (BM) çabalarına destek vermek amacıyla ev sahipliği yaptığı ve Libya’da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla düzenlenen Berlin’deki uluslararası zirveye katılmıştı.





“İŞBİRLİĞİMİZİ KARŞILIKLI İMZALARLA KAYIT ALTINA ALDIK”

Erdoğan’ın ziyaretin gündeminde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunun da yer aldığını duyuran Bolat, Almanya ile yapılan Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) görüşmeleri hakkında şu açıklamayı yaptı:





“En büyük ticaret ortaklarımızdan olan Almanya ile karşılıklı ticaretimiz, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve vize uygulaması gibi konularda çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İşbirliğimizi karşılıklı imzalarla kayıt altına aldık.”





ALMAN BAKANDAN İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME MESAJI

Ankara’da verdiği davette konuşan Federal Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geleneksel olarak güçlü olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeni bir rekora doğru gittiğini belirtti. Aynı zamanda Almanya Başbakan Yardımcısı olan Habeck, Türkiye’de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bazı Alman şirketlerinin olduğuna dikkat çekti.





Habeck, görüşmelere ilişkin olarak, “Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mevcut Gümrük Birliği’nin henüz iyi işlemediği durumlarda nasıl daha iyi çalışmasını sağlayabileceğimizi, nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk.” ifadesiyle, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik tartışmaların gündemde olduğunu dile getirdi.





Erdoğan'ın seçim sürecinde de Almanya'ya gideceği belirtilmişti. Ancak seçim sürecinde Alman makamlarının takındığı net tavır sebebiyle Erdoğan, Almanya ziyaretinden vazgeçmek zorunda kalmıştı.