Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın Hamas sözleri krizi derinleştirdi: Dolar/TL yeni rekor kırdı! /27 Ekim 2023 14:33

Erdoğan'ın Hamas sözleri krizi derinleştirdi: Dolar/TL yeni rekor kırdı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hamas' açıklaması sonrası Türkiye'nin İsrail, ABD ve Batı ülkeleriyle ilişkileri daha yakından takip edilmeye başlanırken, dolar/TL yeni günde rekor kırdı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren kurtuluş ve mücahitler grubudur... İsrail'e gitme projemiz vardı iptal (ettik), gitmeyeceğiz" dedi. Erdoğan siyasi, diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye alacaklarını da söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ise Türkiye'nin İsrail, ABD ve Batı ülkeleriyle ilişkilerini daha yakından takip edilmeye başladı.

DOLAR/TL'DE BİR REKOR DAHA
Bu gelişmeler sonrası dolar/TL yeni güne rekorla başlayarak gün içi en yüksek 28,37 TL seviyesini görerek rekor kırdı. Şu dakikalarda dolar kuru 28,17 TL seviyesinde görüyor.
 
GÖZLER FED'DE
Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki tahminler de güçlü kalmayı sürdürdü.

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