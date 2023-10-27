Samanyolu Haber /Gündem / Mersin Limanı’nda yine uyuşturucu operasyonu: Yarım tondan fazla kokain ele geçirildi /27 Ekim 2023 15:00

Mersin Limanı’nda yine uyuşturucu operasyonu: Yarım tondan fazla kokain ele geçirildi

Sık sık uyuşturucu yakalanmasıyla gündeme gelen Mersin Limanı'nda bu kez 610 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Mersin Limanı’nda yapılan operasyonda Ekvador’dan muz kolilerinin içine gizlenmiş şekilde 610 kilogram kokain ele geçirildi. Bununla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

OPERASYONU BAKAN YERLİKAYA DUYURDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk önce organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği kokain hattı olan Mersin Uluslararası Limanı’ndaki aramada 610 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya, “Narkogüç operasyonları kapsamında Mersin Limanı’nda 610 kg kokain ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalandı” dedi. Yerlikaya, “Limanlarımız yakın takibimizde” ifadesini kullandı.

SEDAT PEKER GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Güney Amerika’dan Avrupa’da sevk edilen uyuşturucunun Türkiye’den geçtiğini söylemişti. Türkiye’nin uyuşturucu trafiğinin rotasında önemli bir ülke olduğunu kaydeden Peker, pek çok örnekler kokain sevkiyatını anlatmış, birçok isme suçlamalar getirmişti. Peker yakalanan uyuşturucuların da imha edilmediğini öne sürmüştü.
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