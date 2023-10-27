Taraflar anlaştı; İmamoğlu başkan olacak

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara'da görüştüğü İmamoğlu'na Divan Başkanlığı teklifinde bulundu. Teklife olumlu yaklaşan İmamoğlu, konuyu diğer aday Özgür Özel ile görüştü.





KARAR VERİLDİ

İmamoğlu ve Özel'in yaptığı görüşmenin ardından her iki adayın da olumlu yaklaşması üzerine Divan Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu'nun önerilmesi kararlaştırıldı.

İLK GÜN GENEL BAŞKAN SEÇİLECEK

Kurultay günü verilecek önerge ile İmamoğlu, 38. Olağan Kurultayı yönetecek. Kurultayın ilk günü genel başkan seçimi yapılacak, ikinci gününde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.





Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin ardından çarpıcı iddia: 'İmamoğlu o teklifi kabul etti'



