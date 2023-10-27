Samanyolu Haber /Dünya / BM: Gazze'de savaş suçu işlenmesinden endişeliyiz /27 Ekim 2023 15:52

BM: Gazze'de savaş suçu işlenmesinden endişeliyiz

BM İnsan Hakları Komiserliği, Hamas'ın saldırıları yüzünden Gazzelilerin İsrail tarafından topluca cezalandırılmasının da, diğer yandan sivillerin kaçırılmasının da savaş suçu olduğunu bildirdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda savaş suçu işlenmiş olmasından endişe duyduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Savaş suçlarının işlenmesinden endişe duyuyoruz. Hamas'ın korkunç saldırılarına karşılık olarak Gazzelilerin topluca cezalandırılmasından endişeliyiz ki bu da savaş suçu anlamına gelmektedir" dedi. Shamdasani, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan iki milyondan fazla insanı elektrik ve yakıttan mahrum bırakmanın toplu cezalandırma olduğunu vurgulayarak buna derhal son verilmesi çağrısı yaptı. Sözcü, sivillerin kaçırılmasının da bir savaş suçu olduğunu belirtti.

DW Türkçe'nin haberine göre İsrail bombardımanı altında olan Gazze Şeridi'nde siviller temiz su, gıda, yakıt ve elektrik sıkıntısı yaşıyor. Yakıt yokluğu nedeniyle fırınlar hizmet veremiyor, birçok hastane jenaretörlerini idareli kullanmak adına sadece acil servislerini açık tutuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2 bin dolayında kanser hastası ve bin dolayında diyaliz hastası ile 130 prematüre bebeğin hayatının risk altında olduğuna dikkat çekti.

UNRWA: Daha fazla insan ölecek
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze'ye acil olarak yakıt ikmal edilmesi gerektiğini, aksi halde yardım faaliyetlerini önemli ölçüde azaltmak, hatta yer yer durdurmak zorunda kalacaklarını açıkladı.

UNRWA Cuma günü yaptığı açıklamada da, abluka nedeniyle çok daha fazla insanın öleceği uyarısında bulundu. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Kudüs'te yaptığı açıklamada "Biz konuşurken Gazze'de insanlar ölüyor, sadece bombalar ve saldırılar nedeniyle ölmüyorlar. Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın sonuçları nedeniyle yakında çok daha fazlası ölecek" dedi. "Temel hizmetler çöküyor, ilaç, gıda ve su tükeniyor, Gazze sokakları kanalizasyon sularıyla dolup taşmaya başladı" ifadelerini kullanan Lazzarini, Gazze'ye daha fazla yardımın derhal girmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'ne Mısır'la arasında olan Refah sınır kapısından geçen cumartesiden beri kısıtlı miktarda yardımlar giriyor; ancak İsrail izin vermediği için yardımlar arasında yakıt yok.
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