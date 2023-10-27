Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, Sinan Ateş soruşturmasının 'şüpheli'sini danışmanı yaptı /27 Ekim 2023 13:57

Bahçeli, Sinan Ateş soruşturmasının 'şüpheli'sini danışmanı yaptı

Sinan Ateş cinayeti şüphelilerinden Tolgahan Demirbaş'ı sakladığı ortaya çıkan ve milletvekili seçilemeyince 'şüpheli' olarak soruşturma dosyasına giren Olcay Kılavuz'un, Devlet Bahçeli'nin TBMM Danışmanı olduğu belirtildi.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara Çukurambar’da 30 Aralık 2022 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada adı geçen eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un yeni görevi belli oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre MHP'li il ve ilçe başkanları tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarında, 27. Dönem MHP Mersin Milletvekili Kılavuz'un Bahçeli'nin TBMM Danışmanı olduğu belirtilerek, 'tebrik' mesajlarına yer verildi.

NE OLMUŞTU?
Olcay Kılavuz dün Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etmiş ve fotoğraflarını “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyi ziyaret ederek, elini öpüp hayır dualarını aldık. Cenab-ı Allah başımızdan eksik etmesin” ifadeleriyle sosyal medyadan paylaşmıştı.

Milletvekili olduğu dönem, Sinan Ateş cinayeti şüphelilerinden Tolgahan Demirbaş'ın yakalanmasına ilişkin adının yer aldığı polis tutanağı dahi kaybolan Kılavuz'un adının seçilememesi sonrası 'şüpheli' olarak dosyaya girdiği iddia edilmişti. MHP’ye yakın Başsavcıvekilinin de dosyadaki delilleri görünce dosyayı bırakmak istediği ileri sürülmüştü. 

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