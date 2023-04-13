Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Kurtulmuş dar gelirliyle dalga geçti: ‘Biz TOGG diyoruz adamlar soğan diyor’ /13 Nisan 2023 10:57

AKP'li Kurtulmuş dar gelirliyle dalga geçti: ‘Biz TOGG diyoruz adamlar soğan diyor’

Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle soğanın kilosunun 30 liraya çıkmasına isyan eden dar gelirli vatandaşların tepkisine AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ”Biz TOGG diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz, adamlar sarımsak diyor.” diyerek görmezden geldi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, soğan fiyatlarına tepkiler için yaptığı açıklamayla dikkatleri çekti. AKP Altındağ İlçe Başkanlığı tarafından iftar programında konuşan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle faaliyetlerine bir bakın. Her gün bir yerde bir açılış. Daha bugün burada Gar’da Ankara metrosunun açılışı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Başakşehir- Çam Sakura metrosunun açılışı yapıldı. Hemen ertesi günü Tuzla’da TCG Anadolu Gemisi, dünyanın en önemli İHA ve SİHA’ları olan uçak gemisi hizmete alındı. Her gün bir açılışla devam ediyor. Biz Togg diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz, adamlar sarımsak diyor. Biz Türkiye için metroları, hızlı trenleri konuşuyoruz. Onlar masada nasıl oturacaklarını, listelerde kimin nereden aday göstereceklerini konuşuyor.

Biz Türkiye’nin önünü, Türkiye Yüzyılı vizyonunu yüklenecek 600 tane adayımızı, böyle kapı gibi adayımızı, zımba gibi adayımızı çıkartıyoruz. Onlar kendi aralarındaki adaylarının ne şekilde CHP listelerinden bölüştürüleceğinin hesabını yapıyorlar.”
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