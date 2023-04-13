Eski MİT müsteşarından seçimlere müdahale uyarısı: Rusya ve Çin'e dikkat çekti

14 Mayıs seçimlerine yaklaşılırken eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal’dan müdahale uyarısı geldi. Seçimlerin bazı dış müdahalelerin hedefi olabileceği uyarısında bulunan Köksal, “İster Rusya’nın ister bir başka ülkenin olsun bu ihtimalin sürekli olarak gündemimizde tutulması yararlı olur” ifadesini kullandı.







RUSYA ABD SEÇİMLERİNE DE MÜDAHALE ETTİ

Yetkin Report’taki yazısında, Donald Trump’ın ABD Başkanı seçildiği 2016’daki seçimi hatırlatan Köksal, Rusya’nın bu seçimdeki müdahalesine dikkat çekti. “Rusya’nın gayri resmi gücü”ne dikkat çeken Köksal, Rusya’nın müdahalesinin ABD’yle sınırlı kalmadığını aktardı. Köksal, “Avrupa Birliğini zayıflatması yanında, İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılmasıyla sonuçlanan 2016 Brexit referandumuna, son yapılan Avrupa Parlamentosu, Danimarka ve Fransa seçimlerinin siber alanda benzeri müdahalelere hedef olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.





ÇİN’İN DE BENZER FAALİYETLERİ VAR

Çin’in de benzer siber faaliyetleri olduğunu kaydeden eski MİT Müsteşarı, dünyada birçok ülkede devlet kurumlarında TikTok’un yasaklanmasına ‘dikkat’ çekti. “Bu kısa tur önümüzdeki 14 Mayıs seçimlerinin de bazı dış müdahalelerin hedefi olabileceğini gösteriyor” diyen Köksal’ın yazısının devamı şöyle:





ULUSLAR ARASI KOŞULLAR ÇOK DEĞİŞTİ

“Konuyu daha da önemli kılan unsur son dönemlerde dış politikanın adeta iç politikanın ana unsuru haline dönüşmüş olması. Bu durum seçimleri biz yurttaşlar yanında dış ülkeler için de son derecede önemli kılıyor. “Eski Türkiye” diye anılan dönemlerde yapılan seçimlerde Türk seçmeni sadece kendi refah arayışına, demokrasi anlayışına göre ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiği hususunda kaderini serbestçe belirlerdi. Yaşadığımız “Yeni Türkiye’de” hukuki çerçeve ve uygulamalar artık aynı değil. Ayrıca uluslararası koşullar da çok değişti.





TEHLİKE SİBER DÜNYADAN GELECEK

Önümüzdeki seçimlerde birbiri içine geçmiş iç ve dış politikaların bir bütün olarak ülkemizi götüreceği yönü de seçmek durumunda olacağız.

Türk seçmeninin iradesini etkileyecek tehlikenin, artık eskimiş sayılan geleneksel – ziyaret, demeç, yazı, makale vs. gibi – yöntemlerden daha çok asıl siber dünyadan geleceğini öngörmek gerekiyor. Seçmenin oy verme kararı üzerinde etki yaratmak isteyecek, kullanılacak oyun kendi çıkarına da uygun olacak politikalara yol açmasını arzulayacak dış mihrakların, bunun için siber teknolojilerin sağladığı her türlü sinsi metodu kullanabileceklerini varsaymak durumundayız.





Bu ihtimal gerçekleştiğinde, egemenlik hakkımızın ihlal edilmesi ve içişlerimize karışılması anlamına geleceğinin bilincinde olmalıyız.”