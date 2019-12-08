AKP'li Milli Eğitim Müdürü Öğrencilerin yardım parasıyla tatile gitti





İddiaya göre, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün hesabına bir GSM operatörü firması tarafından müdürlüğünün personellerinin ve öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması koşuluyla 400 bin lira yatırıldı. İzmir Millî Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi, ailesiyle bağış parasına kullanarak tatile gitti. Yahşi hakkında soruşturma başlatan Millî Eğitim Bakanlığı kınama cezası verdi.





Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a “Kendisine ait olmayan, koruması gereken kurum parasıyla ailesini tatile gönderen İl Milli Eğitim Müdürü, bu büyük kusurlarına rağmen, neden görevinde tutuluyor?” Sorusunu sorduğunu yazdı.





Öztürk, “Müfettişler, Yahşi hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması, idari yönden yöneticilik görevinin üzerinden alınması, adli yönden suç duyurusunda bulunulması, mali yönden de zararın tazmin edilmesi teklifi getirmesine karşın dosya ‘kınama’ ile kapatıldı. Ziya Selçuk, İYİ Parti milletvekilinin bu sorusuna cevap verir mi? Sanmıyorum. Çünkü, yapılması gerekenin yapılmadığını biliyor” ifadesini kullandı.