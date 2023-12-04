Gazeteci Metin Cihan, Gazze bombalanırken Türkiye’den gemilerle İsrail’e yapılan ticareti gündeme getirmeye devam ediyor. İsrail’e malzeme taşıyan gemilerden birinin de AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç’a ait olduğu ortaya çıktı.







Metin Cihan “İsrailesevkiyatıdurdur” etiketi ile yaptığı son paylaşımda AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç’u etiketleyerek, “Tanıştırayım. Taze milletvekili @vehbikoctr. Gazze bombalanırken İsrail’de sevkiyat yapanın ortağı. Yine Gazze bombalanırken İsrail devlet tankerine hizmet veren Yalova’daki tersanenin kurucu ortağı. Binali Yıldırım’ın emanetçisi. Yanlışım varsa düzeltsin” dedi.