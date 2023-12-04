Samanyolu Haber /Ekonomi / İlk kez 29'un üzerine çıktı! /04 Aralık 2023 17:52

İlk kez 29'un üzerine çıktı!

Piyasaların ateşi haftanın ilk gününde düşmedi. Dolar, piyasaların kapalı olduğu saatte 29.24'e kadar çıktı.

SHABER3.COM

Dolar, yeni işlem haftasına hızlı bir başlangıç yaparak tarihinde ilk kez 29 TL’nin üzerini test etti. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda 29,2476 TL’yi gördü. Euro da benzer bir ivmeyle 32 TL sınırına yaklaştı.

Dolar fiyatları, haftanın ilk işlem gününde 29,2476 TL'ye yükselirken, böylelikle tarihinde ilk kez 29 TL'nin üzerini test etmiş oldu. Euro fiyatları ise, 32 TL sınırına kadar çıktı.

Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda en yüksek 29,2476 TL'yi görürken, böylelikle tarihinde ilk kez 29 TL'nin üzerini test etti. Dolar ilerleyen saatlerde 28,9363 TL seviyesinde hareket etti.

EURO 32 TL SINIRINDA
Euro fiyatları sığ piyasada 31.8870 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0.17 kayıpla 31.4104 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,6636 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.12 oranında yükselişle 103.45 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1.0850 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40.65 seviyesinde bulunuyor.
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