"Seçil Erzan'ın yasak aşkı" olarak bilinen AKP'li istifa etti

Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi AKP'li Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisinden ve görevinden istifa etti.







Ünlü futbolcularının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, olaya ilişkin gelişmeler sürüyor. Soruşturma kapsamında Erzan'ın, "Yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerden" dediği AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisi ve meclis üyeliğinden istifa etti.







Parti teşkilatının disiplin kuruluna sevk ettiği Köşkdere, bugün Çorlu Belediye Başkanlığı'na gönderdiği dilekçesinde sağlık gerekçesiyle istifa ettiğini bildirdi. Köşkdere, dilekçesinde, "31/03/2019 tarihinden itibaren yürüttüğüm Çorlu Belediye Meclis üyeliğimden sağlık sebeplerimden dolayı istifamın kabulünü saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.







Nuri Köşkdere, ayrıca parti teşkilatına gönderdiği dilekçeyle de partisinden istifa etti.