AKP'li vekil İYİ Partili vekili hastanelik etti, fatura Kılıçdaroğlu'na kesildi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bütçe görüşmeleri sırasındaki konuşmasının tansiyonu tırmandırdığını anlatan Ömer Çelik, “Yaşanan arbedede hangi partiden olursa olsun, bir milletvekilin fiziki bir saldırıya uğraması ve hastaneye gitmesi gereken bir durumun yaşanmasından dolayı fevkalade üzüntülüyüz. Fiziksel şiddet kadar sözel şiddet de bir meseledir. Buna karşı ortak bir tutum gerçekleştirmek gerekir. Sayın milletvekiline içtenlikle geçmiş olsun diyoruz. (Zafer Işık’la ilgili disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin) Bununla ilgili bir değerlendirmemiz yok. Orada istenmeyen bir arbede oluştu, bu kavganın ortaya çıkmamasını arzu ederdik. Üzüntümüz, bir milletvekilinin sağlık problemi yaşamasıdır. Asıl arzumuz bu tarz olayların hiç yaşanmamasıdır. Sözel şiddet Sayın Kılıçdaroğlu tarafından başlatıldı ve maalesef bu noktalara kadar gelmiş oldu.” cevabını verdi.







NE OLMUŞTU?

İyi Partili Hüseyin Örs, Zafer Işık’ın saldırısı sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Elektroşokla hayata döndürülen Örs, yoğun bakıma alınmıştı. Olay sonrası konuşan AKP’li Zafer Işık, “Zaman zaman Gene Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar.” demişti.

