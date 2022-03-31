Samanyolu Haber /Gündem / Akşener: Ha şöyle yola gelin! /31 Mart 2022 13:56

Akşener: Ha şöyle yola gelin!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hedefinde İçişleri Bakanlığı vardı. Polislerin mesaileriyle ilgili yapılan düzenlemeyi değerlendiren Akşener "Ha şöyle yolan gelin" ifadelerini kullandı.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanlığı'nın İl Emniyet Müdürlükleri'ndeki Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerin çalışma saatlerine ilişkin yaptığı düzenleme için "Ha şöyle, yola gelin" dedi.

İçişleri Bakanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri'ndeki Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerin çalışma saatleriyle ilgili yeniden düzenlemeye gitti.

Akşener, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini paylaştı. 

Mesai saatlerine ilişkin yapılan düzenlemeyi içeren genelgeye Akşener, "Ha şöyle, yola gelin" diye yazdı. 

Akşener'in paylaşımı şu şekilde:


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