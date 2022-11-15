Samanyolu Haber /Politika / Akşener'in yaptığı 'gizli' toplantı ortaya çıktı /15 Kasım 2022 08:51

Akşener'in yaptığı 'gizli' toplantı ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adana'da gizlice bir toplantı yaptığı iddia edildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, toplantının içeriğini canlı yayında paylaştı.

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tv100.com yazarları Barış Yarkadaş, Hacı Yakışıklı, Abdullah Ağar, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, gazeteciler Şaban Sevinç ve Fuat Uğur; ‘Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı’ programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adana ziyaretiyle ilgili kulis bilgisini ise Barış Yarkadaş ilk kez tv100'de açıkladı.

"BİZ KAZANACAK ADAYI HALKIN KARŞISINA ÇIKARTACAĞIZ, SAKIN STRES YAPMAYIN DİYOR"

“Meral Akşener’in medyaya yansımayan bir görüşmesinden bahsedeceğim. Meral Akşener, Adana’da Bilge Yılmaz ve Ümit Özlale’nin de olduğu bir kapalı ekonomi toplantısı yaptı” diye sözlerine başlayan Yarkadaş, şöyle devam etti:

“Adana’nın önde gelen 50 yakın iş insanı katıldı. Meral Hanım ‘Sizden rica ediyorum basınla bilgi paylaşmayın’ diyor. Bir iş insanı arkadaşımla bu toplantının içeriğini konuştum. Meral Hanım’a ‘Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP ile aranızda gerginlik var mı?’ sorusu yöneltiliyor. ‘Kemal Bey benim ağabeyimdir. Ben Kemal Bey’i ağabeyim olarak görüyorum. Ben bu masayı bozdurtmayacağım. Biz kazanacak adayı halkın karşısına çıkartacağız, sakın stres yapmayın diyor.’ diyor.”
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