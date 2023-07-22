Samanyolu Haber /Dünya / Johnny Depp intihar mı etti? /22 Temmuz 2023 10:20

Johnny Depp intihar mı etti?

Konser vermek için Macaristan'da bulunan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, kaldığı otel odasında baygın halde bulundu. Ünlü ismin yüksek doz uyuşturucu madde kullanımından dolayı komaya girdiği ileri sürülürken intihar girişiminde bulunduğu da ileri sürüldü.

SHABER3.COM

Johnny Depp, olaylı boşanma ve sonrasında eski eşi Amber Heard'e karşı kazandığı şiddet davasının ardından sinemaya görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanırken, ünlü oyuncu hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Karayip Korsanları'daki Jack Sparrow rolü ile hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, Budapeşte'deki konseri için Macaristan'a gitti. Bir otelde konaklayan Depp, odada baygın halde bulundu.

İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASI ÜZERİNDE DURULUYOR

Daily News Hungary'ye göre, otel odasında baygın halde bulunan dünyaca ünlü ismin yüksek dozda uyuşturucu madde bağlı olarak bayıldığı ileri sürüldü. Depp'in yüksek dozda uyuşturucu madde kullanarak intihar girişiminde bulunduğu da iddialar arasında yer alıyor.

Budapeşte'deki konserin iptali için resmi bir neden belirtilmezken Mirror, Depp'in Mayıs ayında yaşadığı bir ayak bileği yaralanmasından kaynaklanabileceğini bildirdi. Mirror, Depp'in Glasgow konseri öncesinde, konserine giderken destek için bir koltuk değneğine ihtiyaç duyduğunun görüldüğünü yazdı.

HAYRANLARINA SOSYAL MEDYADAN BİLDİRMİŞTİ

Johnny Depp daha önce hayranlarına ayak bileği sakatlığı hakkında bilgi vermiş, Instagram'a giderek saç çizgisi kırığının kötüleştiğini ve tam bir kırılmaya dönüştüğünü hayranlarına bildirmişti.

AMBER HEARD İLE OLAN DAVASI HALA AKILLARDA

Amber Heard ve Johnny Depp, 2009 yılında başrolleri paylaştıkları Tutku Günlükleri filminin çekimleri sırasında tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. O günlerde 46 yaşında olan Depp, kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Vanessa Paradis ile uzun yıllar süren ilişkisine devam ediyordu. Amber Heard ise daha 23 yaşındaydı ve onun da hayatında bir başkası vardı.

Heard ve Depp'in ilişkisi ortaya çıktığında dünya bu iki ilginç kişiliğin bir araya geldiklerinde nasıl fırtınalar estireceğinden habersizdi. Çift, 2015'te evlendi, bu evlilik 2017'de olaylı bir şekilde bitti. Her şey de bu evliliğin bitimiyle başladı zaten.

Birbirlerini karşılıklı olarak akılalmaz şeylerle suçlayan ikilinin neredeyse tüm özel hayatları ortaya döküldü, Amber ve Johnny bir sürü avukat tutarak ellerinde ne varsa hepsini mahkemeye taşıdı. Bu süreç televizyonlarda canlı yayınlanarak tüm dünya tarafından izlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Johnny Depp intihar mı etti? Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:51:33