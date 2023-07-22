Johnny Depp intihar mı etti?

Johnny Depp, olaylı boşanma ve sonrasında eski eşi Amber Heard'e karşı kazandığı şiddet davasının ardından sinemaya görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanırken, ünlü oyuncu hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.



Karayip Korsanları'daki Jack Sparrow rolü ile hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, Budapeşte'deki konseri için Macaristan'a gitti. Bir otelde konaklayan Depp, odada baygın halde bulundu.



İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASI ÜZERİNDE DURULUYOR



Daily News Hungary'ye göre, otel odasında baygın halde bulunan dünyaca ünlü ismin yüksek dozda uyuşturucu madde bağlı olarak bayıldığı ileri sürüldü. Depp'in yüksek dozda uyuşturucu madde kullanarak intihar girişiminde bulunduğu da iddialar arasında yer alıyor.



Budapeşte'deki konserin iptali için resmi bir neden belirtilmezken Mirror, Depp'in Mayıs ayında yaşadığı bir ayak bileği yaralanmasından kaynaklanabileceğini bildirdi. Mirror, Depp'in Glasgow konseri öncesinde, konserine giderken destek için bir koltuk değneğine ihtiyaç duyduğunun görüldüğünü yazdı.



HAYRANLARINA SOSYAL MEDYADAN BİLDİRMİŞTİ



Johnny Depp daha önce hayranlarına ayak bileği sakatlığı hakkında bilgi vermiş, Instagram'a giderek saç çizgisi kırığının kötüleştiğini ve tam bir kırılmaya dönüştüğünü hayranlarına bildirmişti.



AMBER HEARD İLE OLAN DAVASI HALA AKILLARDA



Amber Heard ve Johnny Depp, 2009 yılında başrolleri paylaştıkları Tutku Günlükleri filminin çekimleri sırasında tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. O günlerde 46 yaşında olan Depp, kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Vanessa Paradis ile uzun yıllar süren ilişkisine devam ediyordu. Amber Heard ise daha 23 yaşındaydı ve onun da hayatında bir başkası vardı.



Heard ve Depp'in ilişkisi ortaya çıktığında dünya bu iki ilginç kişiliğin bir araya geldiklerinde nasıl fırtınalar estireceğinden habersizdi. Çift, 2015'te evlendi, bu evlilik 2017'de olaylı bir şekilde bitti. Her şey de bu evliliğin bitimiyle başladı zaten.



Birbirlerini karşılıklı olarak akılalmaz şeylerle suçlayan ikilinin neredeyse tüm özel hayatları ortaya döküldü, Amber ve Johnny bir sürü avukat tutarak ellerinde ne varsa hepsini mahkemeye taşıdı. Bu süreç televizyonlarda canlı yayınlanarak tüm dünya tarafından izlendi.