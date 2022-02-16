Samanyolu Haber /Dünya / Alec Baldwin’e hapis yolu mu göründü? /16 Şubat 2022 09:21

Alec Baldwin’e hapis yolu mu göründü?

"Rust" filminin çekimleri sırasında görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin ve film şirketine dava açıldı.

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Halyna Hutchins'in kocası ve 9 yaşındaki oğlu adına açılan davada ünlü oyuncu ve şirket “ölüme neden olmakla” suçlanıyor.

Ailenin avukatı  Brain  Panish, ünlü oyuncunun Hutchins’i öldüren silahı kullanarak aynı derecede suçu işlediğini iddia etti. Avukat Panish, “Tetik devreye girmedikçe ve horozu çekilmedikçe silah ateşlenemez. Yani silah Baldwin'deydi, silahın horozunu çektiğini söylüyor. Ateş etti. Kadın öldürüldü” dedi

Hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Hutchins’in kocası Matthew Hutchins ve 9 yaşındaki oğulları Andros adına açılan davada sanıkların film çekiminde gerçek silahlar kullanırken ölümcül sonuçları olan güvenlik kontrollerini gerçekleştirmedikleri ve temel silah güvenliği kurallarına uymadıkları belirtildi.

Ekim ayında meydana gelen olayda  Baldwin, New Mexico’daki Bonanza Creek Çiftliği’ndeki bir çekim sırasında 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Hutchins’i ve yönetmen Joel Souza’yı vurdu. Hutchins, New Mexico Üniversitesi Hastanesine kaldırıldıktan sonra aldığı yaralardan öldü. 48 yaşındaki Souza ise yaralı kurtuldu.
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